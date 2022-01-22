桃園科技廠66例確診 侯友宜：目前沒有新北個案。（葉德正攝）

桃園某科技廠昨日確診66例，新北市長侯友宜表示，這次桃園案沒有新北市住民，但不可掉以輕心，目前密切觀察中，也要求企業落實防疫，如果桃園有需要支援新北隨時都可以協助；由於該科技廠在中和也有廠區，侯友宜說，兩場區沒有人員調派情形。

侯友宜說，春節期間居家檢疫者陸續回到家，加上桃園與南部疫情不斷往上竄升，新北市會全力守住並支援各縣市，未來新北醫療量能會不斷擴充，目前專責病床已經有455床，集中檢疫中心也有168床，隨時調整。

外傳桃園科技廠桃園與中和廠有人員調派情形，侯友宜表示，兩廠區沒有互相調派，目前為止沒有新北確診個案，會要求所有勞工團體密切注意落實防疫。

是否加嚴防疫策略，侯友宜說，會隨著環境變化滾動檢討，現在最重要除拜託中央阻絕境外落實做好，讓疫情不要擴大到境內，只要一進來新北，新北一定會全力管控住，與桃園畢竟是鄰居，也會密切聯繫與支援協助。