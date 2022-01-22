美國之音報導，歐洲議會通過最新的《香港決議》，列舉大量香港自由遭剝奪的事例，更首次提出應該檢視香港在世界貿易組織的獨立地位。中國駐歐盟使團對決議表示堅決反對，敦促歐洲議會停止干預香港法治及司法獨立，停止詆毀與歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務及中國內政，停止破壞中歐關係的正常氛圍。

歐洲議會當地時間1月20日以大比數通過新一份香港決議，批評香港言論、結社、新聞自由被嚴重侵犯，重申歐洲議會支持香港人爭取民主自由，更首次要求歐盟委員會檢視香港在世界貿易組織(WTO)的會籍。

決議列舉眾多事例，指「香港國安法」生效後，數十名民主派政治人物被捕，《蘋果日報》及《立場新聞》被逼關閉，網媒《眾新聞》及《加山傳播》停運，國際特赦組織關閉2個辦公室，超過60個公民團體解散。

決議批評去年12月的立法會選舉實際上禁止民主派參與，把鼓吹投廢票及廢票刑事化，又關注新任駐港解放軍司令彭京堂曾在新疆工作的背景，以及對香港大學移走丹麥藝術家高志活（Jens Galschiøt）創作的國殤之柱表示「深切遺憾」。

決議要求歐盟委員會及成員國，檢視歐洲共同體與香港在關稅事務的合作及相互協助，以及因應「一國兩制」下香港曾經擁有的自主被摧毀，檢視歐盟支持香港在世界貿易組織擁有獨立席位的做法。中國大陸、香港、澳門三地都在世貿組織有獨立席位。

將一個世貿成員逐出未有先例，即使決議獲585票大比數通過，只有46票反對及41票棄權，究竟這個建議可以如何執行，暫時不得而知。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）就議案發言時表示，從中國在經濟上打壓立陶宛一事可見，中國願意打破一切國際規則，來追求其霸權的帝國目標。他說，希望歐盟成員國政府與歐洲議會一起，支持香港民主。

決議要求歐洲理事會制裁林鄭月娥、鄭若驊、夏寶龍、張曉明、駱惠寧、鄭雁雄、鄧炳強、李家超等侵犯人權的8名香港及中國官員，又要求制定一份制裁清單，懲罰與香港人權問題有關的公司。

決議亦包含不少與香港沒有直接關係的議題，例如要求外交杯葛北京冬季奧運，譴責中方威脅立陶宛，支持台灣民主等等。

決議要求釋放和平示威的香港人，亦包括曾在2020年嘗試以快艇離開香港、但被中國海警截獲的12個香港抗爭者之一，擁有葡萄牙國籍的郭子麟。決議也要求釋放被拘押在中國大陸的香港書商及瑞典公民桂民海。

中國駐歐盟使團對決議表示堅決反對，指歐洲議會一些政客「一再以自由、人權為名就香港事務指手畫腳，為反中亂港分子撐腰打氣」。使團又指決議「混淆是非，引起包括香港同胞在內全體中國人民的強烈義憤」。中國駐歐盟使團強烈敦促歐洲議會停止干預香港法治及司法獨立，停止詆毀與歪曲「一國兩制」，停止插手香港事務及中國內政，停止破壞中歐關係的正常氛圍。