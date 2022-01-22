葡萄牙足球巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)本賽季重返英超曼聯，但他的硬脾氣似乎仍難改，與代理總教練蘭尼克(Ralf Rangnick)關係感覺也不太穩定，在與布倫特福德比賽中，蘭尼克在球隊2：0領先時把他換下，引起他的不滿，之後蘭尼克也對外說明了此事。

Ralf Rangnick on subbing off Ronaldo 🤭 pic.twitter.com/amW8iUYcoh — B/R Football (@brfootball) January 21, 2022

C羅在球隊領先時被教練換下，取而代之的是年輕球員拉許佛(Marcus Rashford)，蘭尼克還原當下狀況：「C羅抱怨說為什麼是他？而不是換下年輕球員？不過5分鐘後這個年輕球員踢進了球隊第3球，這就是答案，也許C羅也能辦到，但足球不是『也許』，是應該在正確時刻做出正確決定。」

此外蘭尼克也向C羅喊話，希望他別再這麼做了(發脾氣)，他說：「我不認為他的那個行為會讓任何人受益，包括他自己還有其他隊友們，我並不想責怪他，但任何教練都不希望看到如此情緒化的動作，尤其是在電視鏡頭前。」

Cristiano Ronaldo was absolute fuming when he was substituted by Ralf Rangnick at Brentford last night...😡 pic.twitter.com/6dzqgum1uR — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 20, 2022

蘭尼克還舉了陣中其他球員作為例子，如B.費南德斯(Bruno Fernandes)也曾因被換下場不開心，但他強調足球是團隊運動，球隊利益是最重要的，而且高於任何人，蘭尼克說：「我要考慮的都是『我要怎麼做才能赢下比賽？』我不是那種馬後炮的人，但我感覺我做了正確的事。」