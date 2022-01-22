「金鐘金曲雙料歌后」陳淑樺當年以許多名曲走紅歌壇，但1998年後她因母親過世打擊便淡出歌壇，日前和她情如姊弟的種子音樂創辦人田定豐發文表示想念陳淑樺。而過去台灣狗仔葛斯齊曾分享當年跟拍陳淑樺的秘辛，透露當年是自己的一位同事拍到她在公園吃麵，發現她狀態不好喃喃自語，但被長官要求還是得硬著頭皮完成工作，最終因為愧疚選擇離職。

葛斯齊多年前上節目《娛樂543》分享當年和同事接班完成拍到陳淑樺的工作，透露那天看到陳淑樺面容憔悴，走出家門後不斷喃喃自語，她雖只有一個人，但仍然比手畫腳，像是在跟誰說話，戴著鴨舌帽、撐著傘，念念有詞，就他們所觀察，當天陳淑樺一共出入家門4次。

葛斯齊過去分享偷拍到陳淑樺經過。（圖／翻攝自WOW!斐姨所思 Youtube）

葛斯齊進一步說，陳淑樺後來到她最愛的麵店買了麵後，就到新店她家附近的公園坐在位子上就食，吃完麵放下筷子後更雙手合十，「我不知道她是不是信佛了」，後來主管建議葛斯齊的同事要不要上前採訪陳淑樺？但後來同事沒這樣做，因為知道陳淑樺當時已經精神狀態不好，不忍心再次打擾她，又因為拍攝當天是5月13日，隔天就是陳淑樺生日，主管又提議葛斯齊的同事去問問陳淑樺明天有無生日計畫？但同事直接打槍，直言真的太不忍心。

葛斯齊後來接受《三立新聞網》專訪，透露同仁當年跟拍完陳淑樺後內心很煎熬，既使後來交了差，也讓照片被刊登了，還是覺得對陳淑樺很愧疚，最後因為良心不安決定遞出辭呈，另謀出路，也成為葛斯齊狗仔職業生涯中印象深刻的案例之一。