台中捷運公司推出「捷粉回饋專案」目前竟有25萬7千多元未領取！中捷公司22日表示，去年9月至12月累計總回饋金高達114萬餘元，提醒捷粉回饋金領取期限為6個月，一旦逾期即無法領回，只要至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，就能領到回饋金，呼籲民眾快在過年前幫自己賺個小紅包。

中捷公司表示，捷粉回饋專案依每月累積搭乘次數分為3個回饋等級，40至49次回饋搭乘金額的20％、50至59次回饋25％、60次以上回饋30％。中捷公司表示，捷粉專案回饋金逐月增加，去年9月至12月期間回饋金累計金額為114萬餘元，但目前各月未領取金額分別為9月份約3萬7千元、10月份約3萬9千元、11月份約7萬元、12月份約11萬2千多元，尚有25萬7千多元未領。

中捷公司強調，回饋金領取期限為6個月，提醒捷粉要記得在期限內領回饋金，並以110年9月回饋金為例說明，領回有效期限至111年3月31日24時截止，一旦逾期即無法領。中捷公司說，有的捷粉回饋金還不少，有旅客在1個月內就可領到回饋金807元，提醒民眾在過年前快領回，幫自己拿個小紅包。

中捷公司說，民眾可在每月4日6時起，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證，回饋金等同現金，存入電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費。並建議旅客下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，就能隨時查詢每月搭乘次數、回饋金額及是否已領取。