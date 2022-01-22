受到反壟斷法案衝擊，美股重挫，特別是那斯達克指數跌幅超過3%，拖累台股周五下挫逾300點，台股單周大跌504.03點，周線拉出一根長黑K棒，平均單日成交金額萎縮至2695.24億元，價跌量縮下，衝擊投資人持股過年信心。若從基本面「外銷訂單」來看，今年元月有望創下「最強1月」，朝向「淡季不淡」趨勢。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，雖然美國即將進入升息循環，不過歐、日央行的寬鬆政策基調不變，而高獲利潛力的台股企業配息意願高，推升台股股利率吸金力居全球之冠，根據估計，今年台股殖利率有望達3.76%，相較整體新興市場的3.15%亮眼，更優於全球的2.05%，而與台灣同為科技業出口導向的韓國股市，今年的股利率預期僅1.84%，台股的高殖利率特性除了有助於持續吸引外資挹注，當市場震盪時，還能發揮抗震效果。

葉獻文建議，投資人若有意抱股過年，押寶虎年紅盤行情，不妨以具有抗波動特性的高現金殖利率個股為主，若看好年後開紅盤表現，積極的投資人可以布局與指數相關的龍頭權值股。

安聯科技基金經理人廖哲宏表示，今年全球景氣持續成長、未有衰退跡象，台灣也可望有3.5-4%的經濟成長率，高於疫情前長期平均水準，台股企業獲利預估正成長1.5%，但產業個股落差大，如矽晶圓、載板、IP/ASIC等族群預估今年仍有逾30%的獲利年增率，持續看好AI(人工智慧)、車用電子、高速傳輸及雲端等長期結構性成長趨勢所帶來的投資機會。

在台灣的外銷接單方面，由於供應鏈缺料狀況緩解，數位轉型及新興科技應用需求持續擴增，帶動手機、筆電、網通產品等接單暢旺，加上國際原物料價格仍維持高檔，傳統產品接單表現優於預期，整體接單續強。去年12月台灣外銷訂單金額由655億美元進一步增加至679億美元，再創新高，為連續22個月正成長，年增12.1%，表現亮眼，去年4Q接單金額1925億美元，創單季新高，季成長13.9%。

展望今年，全球經濟仍朝正向軌道前進，5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續擴展，將有助延續外銷接單動能，惟變種病毒快速擴散以及供應鏈問題仍在，加以1Q為科技類貨品接單淡季，據外銷訂單受查廠商對1月接單看法，預期接單將較前月增加之廠商家數占15.3%，持平者占53.3%，減少者占31.4%，按接單金額計算之動向指數則為44.9，預期1月整體外銷訂單金額降至585~600億美元，月減約11~13%。雖然今年1月外銷訂單金額為585億美元至600億美元，月減2位數，但年增11.0%至13.8%。經濟部統計處長黃于玲表示，若是預估準確，有望創下「最強1月」，朝向「淡季不淡」趨勢。