本土疫情升溫，不少人搶打第三劑，台大家醫科醫師何忠祐表示，三劑都打莫德納與BNT的人，第三劑發生副作用機率與第二劑相似；但前兩劑打AZ，第三劑混打mRNA疫苗的人，常見副作用有注射部位疼痛、疲倦、全身痠痛與發燒。而指揮中心專家也表示，第三劑副作用以mRNA疫苗發生率最高，若害怕有副作用也可選發生率較低的高端來施打。

中央流行疫情指揮中心曾提到，打第三劑疫苗可能會出現發燒、局部腫痛、疲倦或關節痛等副作用，其中打mRNA疫苗（莫德納或BNT）與腺病毒疫苗（AZ）發生副作用機率會比蛋白質次單元疫苗（高端）發生的機率還要高。

何忠祐近日在臉書分享，打「莫＋莫＋莫」組合，第三劑出現副作用的機率與打第二劑雷同；打「BNT＋BNT＋BNT」的組合，第三劑副作用發生率也與第二劑雷同；但施打「AZ＋AZ＋mRNA疫苗」的組合，第三劑常見副作用有注射處疼痛（通常持續1、2天）、疲倦、全身痠痛與發燒；而毒理學專家招名威則曾分享「高＋高＋莫」的組合，他自己打完以後，整天下來都沒有出現任何不適症狀。

根據疾管署資料，成人打BNT常見副作用為注射部位疼痛（84.1%）、疲倦（62.9%）、頭痛（55.1%）、肌肉痛（38.3%）、畏寒（31.9%）、關節痛（23.6%）以及發燒（14.2%），上述的症狀多在數天內就會消失，而第二劑與第三劑發生上述症狀的機率通常會比較低。

打完莫德納則可能出現注射部位疼痛（92%）、疲倦（70%）、頭痛（64.7%）、肌肉痛（61.5%）、關節痛（46.4%）、畏寒（45.4%）與發燒（15.5%）等副作用，極罕見的心肌炎與心包膜炎則較常發生在第二劑或年輕男性的身上。

接種AZ後常見的副作用是注射部位疼痛（54.2%）、疲倦（53.1%）、頭痛（52.6%）、肌肉痛（44.0%）、畏寒（31.9%）、關節痛（26.4%）以及發燒（7.9%）。與mRNA疫苗不同的是第一劑AZ通常副作用較強，第二劑症狀都會較輕微。

接種高端疫苗以後常見的副作用為注射部位疼痛（71.2%）、痠痛與全身無力（36%）、肌肉痛（27.6%）、頭痛（22.2%）、腹瀉（15.1%）、注射部位腫脹與硬結（10.5%）、噁心與嘔吐（7.7%）、注射部位泛紅（4.9%）與發燒（0.7%）。