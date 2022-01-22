模特兒出身、有著亮麗外型的女星「Lala」蘇心甯，因擔任節目助理主持人走紅，是知名的「國光女神」，但她人美命不美，感情路屢經波折，不但總遇到渣男，即使結了婚也破局收場，離婚後她帶著女兒萌萌一起生活，工作順利，母女相依的日子過得算開心，近日她開放粉絲提問，吐露對感情與再婚還有期待，也聊到女兒未來談戀愛的問題。

今年6月已滿40歲的蘇心甯，仍抱持美麗臉蛋與火辣身材，很難想像她的女兒都已經是少女了，昨天(1/21)Lala開放粉絲提問，抽了22題出來回答，其中很多問題是關於她的感情觀及親子生活，她被問到是否會想再生一個？Lala表示：「我女兒已經很大14歲，我也熬到快要畢業了」，所以沒這個打算，至於是否想再談戀愛、再婚，她則表示有考慮，但「找不到啊」，現在也沒有暗戀對象，且感情這種事也不是說有就能擁有，「(再婚)這又不是我能決定的，要先有對的人出現啊」。

至於擇偶條件，要找年長男士或是年下男？蘇心甯則說其實年紀比她大還是比她小，她覺得一點都不重要，但會希望對方「包容度要大」，其他還希望對方脾氣好、能逗她開心，事業也得比她更有上進心，「有聰明的頭腦讓我崇拜，可以亦師亦友的相處著，有相同的三觀和家庭觀」。

也有人好奇她身為母親的觀念，畢竟Lala的女兒萌萌也已經14歲了，因此被問是否有規定女兒幾歲才能談戀愛？她是覺得，親子關係限制越多就越疏離，所以覺得孩子幾歲談戀愛不是重點，重要的是要教給她正確的感情觀，而孩子聽不聽得進去，蘇心甯不會強求，「畢竟我們都在愛裡跌跌撞撞長大，但我能保證的就是當女兒的靠山」，一番話相當感人。