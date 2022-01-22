美國國務卿布林肯與俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在瑞士日內瓦就烏克蘭議題舉行會談，雖無重大突破，但雙方都同意繼續對話，試圖解決這場可能引發軍事衝突的危機。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在會談後警告，若俄羅斯派遣集結在邊境的大軍入侵烏克蘭，將會面臨「迅速、嚴厲」的反制行動。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則說，俄羅斯政府先前要求安全保證，目前還在等待書面回應。俄羅斯的要求包括北大西洋公約組織（NATO）停止向東擴張，並要北約承諾永不允許烏克蘭加盟。

但美俄表示，雙方對於進一步對話都持開放態度。布林肯也認為有理由期望兩國的安全疑慮都能獲得解決，他說：「根據我們過去一週和今天在日內瓦的廣泛對話，我認為有理由、也有方法來解決彼此的一些安全疑慮。」

布林肯形容這次會談「坦率且有意義」；他對媒體說，外交仍是較佳解決方式，俄羅斯「可選擇邁向和平安全的外交途徑，或只會導致衝突、嚴重後果及國際譴責的道路」。

布林肯表示：「我們說得很清楚，若有任何俄羅斯部隊跨越烏克蘭邊境，就是又一次入侵，將會招致美國及我們夥伴和盟國迅速、嚴厲、聯合的反制行動。」

拉夫羅夫則認為這次會談坦率、有益，還說莫斯科一旦收到美方有關安全保證要求的書面回應，就會知道這些會談的方向是否正確。

拉夫羅夫表示：「我沒辦法說我們現在的方向是對是錯，等我們收到美方對我們提案中所有要點的書面回應時才會知道。」

政治分析公司R.Politik主管史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在通訊軟體Telegram上表示：「這在一定程度上當然是個陷阱，因為任何這類書面回應都會被用來削弱美國的談判立場。」

布林肯說，他希望下週以書面形式更詳細地向俄羅斯表達「我們的疑慮和想法」；他還說，他和拉夫羅夫「都同意之後再進一步討論」。

俄羅斯新聞社（RIA）引述俄方代表團一名消息人士的說法報導，美俄可能於下月舉行另一場會談，討論俄方的安全保證要求。

有關俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統拜登是否可能舉行峰會的問題，拉夫羅夫說：「我們先別操之過急，蒲亭總統隨時可與拜登總統聯繫，顯然這種聯繫需要縝密的籌備。」

布林肯則表示：「如果我們和俄方的結論都認為解決問題的最佳方式是透過他們之間的進一步對話，我們當然會準備這麼做。」