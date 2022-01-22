警方攻堅救出4名賣淫女子。（警方提供）

應召站的廣告還強調小姐定期喝「清冠一號」防疫。（警方提供）

該集團經營1年多，不法獲利超過1800萬元。（警方提供）

37歲張姓男子自稱天道盟太陽會大哥，平時在桃園開設應召站，日前張仲介4名越女來台賣淫，但用各種理由苛扣、剝削應召女子，張的游姓同夥還強行性侵另1名越南女子，要逼迫對方賣淫時，對方跑到街上呼救，游看到警方出現才趕快離開，行徑惡劣無良。

2021年8月中旬，中山分局警方接獲民眾報案，1名越南女子與1台籍男子在路街爭執，越女感覺十分害怕，台男則一直想拉走他，警方獲報到場時，發現該名男子已經逃走。

警方隨後透過翻譯溝通，獲知越女來台後被帶至桃園某套房，因不願賣淫，結果遭該名游姓男子性侵，她因不甘受辱逃到台北，沒想到游又追過來，她因害怕逃出住處，兩人才會當場拉扯，婦幼隊獲報後，將她帶至醫院驗傷並受理性侵案件。

北市刑大偵一隊經連月追查，日前鎖定游嫌身分，另獲知他與太陽會張姓男子合力經營應召站，游透過越南籍妻子，仲介越女來台賣淫。

警方20日前往桃園中壢、平鎮等據點攻堅，陸續救出4名越籍賣淫女子，另逮捕張、游在內的應召站成員，4女指控張會用各種理由苛扣賣淫所得，每性交易實際只拿到1000至1600元不等，根據查扣的帳冊，發現應召站去年不法獲利超過1800餘萬元。

警方偵訊後，依人口販運防制法、妨害風化等罪將眾嫌送辦，被救出的賣淫女子則轉往移民署安置、收容。