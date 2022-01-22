台股2021年上漲23.66%，平均每位股民賺96萬元，台股開戶數衝上1200萬戶整數關卡，新開戶數增加55萬餘人，主要集中在20-40歲之間的年輕人，逼近40萬人，一名25歲網友表示，店內最近請的大一工讀生聊天話題都是「買股票隨便都可以賺幾十萬」、「家裡給幾百萬讓小孩子去買股票」等股票話題，讓他不禁問「現在年輕人太有前途了，是我涉世未深嗎？」

有網友在Dcard貼文表示，寒假請了不少年輕的工讀生，聽他們聊天發現內容都是「我同學買股票賺了多少錢，怎樣怎樣」的，好幾個都是小大一，人家高中畢業小大一上學期，「買股票隨便都可以賺幾十萬」、「高中就開始炒股票」、「家裡給幾百萬讓小孩子去買股票」，各種刷三觀的言論，令他直呼「現在年輕人太有前途了」。

原PO表示，「是我涉世未深嗎？還是25歲是不是已經太老了」，跟18歲的產生出隔閡，他18歲還在認真讀書，心想自由了，還不玩爆，「現在的18歲 都是炒股票賺多少錢 社會太殘忍拉」。

相較原PO的驚訝，不少網友則是見怪不怪，有的留言表示，「一兩萬也能玩，賠個2.30%也才幾千塊，打工幾天就回來了」、「趁早學點經驗與市場敏感度絕對不是壞事」、「想想他們至少還願意自己打工多賺點錢，從小學習投資也是好事吧！」

一位網友以自身為例表示，「是真的 我22歲才開始投資就覺得慢人一大步了QQ」；另一位網友說，他現在26歲，20歲的時候也在買股票啊，「那時候打工存的錢都拿去存股了」；底下更有一位網友說，「我媽金融業的，都在後悔怎麼我20的時候才讓我學這些，她說同事的小孩，有兩三個20歲的時候光股票就玩到2、300萬了，我還只能定期定額0050🙂」。

有網友轉貼到PTT網站，也引來網友留言「台股該來崩個幾千點惹」、「嚇一下少年股神」，也有網友提醒「擦鞋童」。早期華爾街有一個「擦鞋童理論」，指當街上的擦鞋童都在聊股票的時候，就是股市快要反轉的時候了。