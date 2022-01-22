台中市警察局第三分局在彰化銀行台中分行舉辦「金融機構防搶演練」，除實境演練，也製成微電影。（台中市警察局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

年關將近，台中市政府警察局第三分局為加強金融機構人員及員警的緊急應變能力，提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度，在彰化銀行台中分行舉辦「金融機構防搶演練」，除實境演練，也製成微電影，讓執勤員警及銀行行員熟練狀況處置及應變作為，其中「行員按下警民連線」鏡頭也自曝行員遇搶時一關鍵求援動作。

本次演練跳脫傳統方式，展現警方時刻守護、永不停歇的保衛治安準則，並協調彰化銀行台中分行行員依照防搶SOP處置作為從容應對，在影片中詼諧、幽默又帶點另類的情境下，宣導民眾安全觀念並彰顯警方對於維護轄內治安的努力與決心。

第三分局分局長楊川表示，年關將近各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入（兌），民眾亦會提取大量現金，易成為歹徒覬覦下手目標；此次演練係本分局執行「111年加強重要節日安全維護工作」重要一環，除宣示警方維護金融機構安全與強化金融機構防搶意識，也呼籲民眾於春節期間應提高警覺，存、提款鉅額時，應盡量多利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金。年節前後，台中市警察局第三分局提供金融機構及民眾巨額運鈔護送申請服務；也提醒民眾財不露白，危險不來。