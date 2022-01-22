老廟公因經濟困頓長期睡在神桌下方，更積欠房東1年的房租未繳。（林祈烽服務處提供）

市議員林祈烽、立委張廖萬堅得知消息，捐贈物資幫助林老先生，讓他在寒冬中過個溫馨的農曆年。（林祈烽服務處提供）

市議員林祈烽、立委張廖萬堅得知消息，捐贈物資幫助林老先生，讓他在寒冬中過個溫馨的農曆年。（林祈烽服務處提供）

農曆春節到來，西屯區環中路經營神壇當乩童問事的林老先生，因年紀已大，太太又因傷昏迷住院，讓原本貧困的生活更加無所依靠。市議員林祈烽、立委張廖萬堅得知消息；不但捐贈物資幫助林老先生，也協助他處理轉贈神壇神像給其他信徒，並請社會局給予關注，讓他全家在寒冬中過個溫馨的農曆年。

林祈烽指出，他接獲鄰長通報，現年76歲的林老先生與妻子租房居住，每月僅靠7000多元老人低收補助過生活；但他太太在去年因傷昏迷，住院已長達8個多月，家中無人打理一團混亂。老廟公因經濟困頓長期睡在神桌下方，更積欠房東1年的房租未繳。

林祈烽和張廖萬堅團隊、社會局等到現場訪視，請服務處轉贈一些麥片、包子、罐頭、餅乾和便當等食品給他，並尋求政府及外界資源給予協助；得知老廟公因年輕時曾擔任乩童家中神壇還供奉有30多尊神像，經由服務處的協助處理，部份神尊已轉贈給有緣的信徒迎回家中供奉。

林祈烽強調，林老先生家中有3、40尊的神像，他感慨年紀老了以後無力再供奉這些神明，一度有意將所有神尊送給服務處的助理或轉贈給鄰居，在部份神像轉贈後，他看到神桌上的神明變少，又頗為傷感與不捨，堅持要自己供奉到最後一刻。老廟公祈望這些神明都能庇佑疫情期間大家都平安健康。