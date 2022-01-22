沒想到遭遇本季只拿8勝且居聯盟墊底的魔術，湖人想要贏球也這麼困難！面對上半場一度落後10分頹勢，湖人22日靠著「香蕉船好友」詹姆斯、安森尼攜手轟下52分，以及第3節一波誇張19比2攻勢，最後以116比105逆轉擊潰魔術，湖人勝率重返5成(23勝23敗)。

儘管面對全聯盟戰績最爛的魔術，湖人上半場卻打得荒腔走板，特別是在防守端，就算詹姆斯半場就摘18分，韋斯布魯克也有12分，湖人卻曾落後地主魔術到雙位數，打完上半場，魔術62比54領先，薩格斯與溫戴爾卡特各替魔術攻下13分。

幸好來到下半場，湖人終於開始振作，靠著史坦利強生連兩顆三分球帶領，打出19比2凶猛反撲，就算魔術連喊兩次暫停也無法止血，隨後末節靠著安森尼強大外線火力，湖人成功擴大領先到16分，接下來就保持雙位數領先到比賽結束槍響。

詹姆斯拿下全場最高29分，外加7籃板、5助攻，卻發生6失誤，也讓湖人贏得格外辛苦，安森尼替補僅打17分鐘就摘23分，韋斯布魯克18分、11籃板及7助攻，史坦利強生11分；魔術以薩格斯22分、9助攻與4籃板表現最佳，溫戴爾卡特19分。