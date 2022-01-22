消息面：

1.美國財長葉倫表示，拜登政府的經濟策略是屬於現代供給學派，重點放在增加勞動人力、改善基礎建設以及加強教育與研究，目的是減少通膨壓力。同時，與著重減稅、放寬監管，推動經濟成長的傳統派不同。

2.美國WTI三月原油期貨價收跌0.41美元，跌幅0.48%，每桶收85.14美元，本周周線漲2%，連續第五周上漲，上周周線則超過6%。布蘭特3月原油期貨收跌0.49美元，跌幅0.55%，每桶收87.89美元，本周也漲2%，前兩周均漲逾5%。至於NYMEX二月天然氣期貨每單位收3.99美元，本周下跌超過6%。分析師指出，供應吃緊下，2022年迄今國際油價累漲幅度超過一成，美國上周原油和汽油庫存量意外大幅增加，市場也趁著油價創七年新高時獲利了結。衡量美元對六種主要貨幣的一籃子美元指數（DXY）周五持穩，微跌0.1%交投95.60一線，仍接近一周多高位。澳元、新西蘭紐元等風險較高的貨幣下跌，日元和瑞士法郎等避險資產走強。

3.美元指數ICE本周漲0.5%，是2021年12月中旬以來，單周表現最佳。美國時間21日，美元跟美債息同步走低，但相對其它貨幣表現較好，應是市場在避險所致。

4.市值最大的虛擬貨幣比特幣，在過去24小時內跌幅超過11%，一度失守3.8萬美元整數關卡，並創五個多月新低。同時，目前的比特幣在連跌三天後，也較2021年11月近6.9萬美元歷史高點，下修超過40%。第二大的加密貨幣以太坊同樣大跌14%，且失守2800美元。分析師指稱，這些虛擬資產商品暫時退燒，主要是各國政府在打壓。

5.紐約商品交易所COMEX二月黃金期貨收跌0.6%，每盎司為1831.8美元，周線累計漲幅約0.8%，且連兩周上漲。不過，商品期貨交易委員會CFTC數據，部分匯銀人士認為，黃金短期再上漲信心也跌至五周新低。同時，現貨鈀金漲2.6%，周線也漲12%，盤中一舉升破2100美元整數關卡，創2021年3月以來最佳單周表現。

6.鐵礦砂以及動力煤漲幅超過1%，但焦炭卻跌0.8%。同時，滬鎳合約價單日漲2%以上，續創歷史新高。