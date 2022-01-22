春節出門免驚家裡遭小偷 金門警推出巡邏便民措施 10:412022/01/22 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門警方在春節期間推出巡邏便民措施，幫鄉親守護住家安全。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門警方在春節期間推出巡邏便民措施，幫鄉親守護住家安全。（警方提供） 金門警方在春節期間推出巡邏便民措施，幫鄉親守護住家安全。（警方提供） 春節舉家出門在外，就怕家裡遭人闖空門。金門警方推出巡邏便民措施，幫鄉親看頭看尾守護安全，有需要者可打110電話或赴住家附近分駐(派出)所申請。 金湖分局特別規畫「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，在春節期間舉家外出，不論時間長短、距離遠近，只要不放心住家安全，均可打110電話或到住家附近分駐(派出)所申請，警方將列入巡邏路線，或是在住家附近設置臨時巡邏箱，讓民眾放心出門。 桃園航空城徵收區空屋多遭竊賊盯上 將派保全巡邏、設監視器 春節方案居檢民眾鑽漏洞 男入住檢疫所期滿擅自返台中住家 #住家 #出門 #巡邏 #舉家 #便民措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊區公所名家揮毫送春聯 警犯防宣導氣氛熱鬧 15:442022/01/21 社會 春節連假民眾返鄉出遊 瑞芳警年節特別服務 16:232022/01/20 社會 苗栗老翁搬到龍潭住 思鄉不斷溜出門卻迷路 12:092022/01/14 社會 7旬翁搭錯公車竟到蘆竹海邊 暖心警跨轄平安送回 14:192022/01/19 社會 老翁年節前外出迷途 警熱心平安送返家 19:022022/01/17 社會 「只玩音樂」為暗語 新北警查獲千包毒咖啡包 21:142022/01/15 社會 婦死七天屍身腐爛 兒伴屍稱 「有幫她蓋被」 08:102022/01/18 社會 防疫新生活 台北榮家迎春揮毫 疫情感受年味 17:592022/01/20 社會 桃園航空城徵收區空屋 竊賊橫行 04:102022/01/22 地方新聞 車停住家地下室竟失竊 報警才發現烏龍一場 11:352022/01/17 寶島 婦人家中死亡現屍斑 兒子疑身心障礙伴屍多日未報警 19:222022/01/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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