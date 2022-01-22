金門警方在春節期間推出巡邏便民措施，幫鄉親守護住家安全。（警方提供）

金門警方在春節期間推出巡邏便民措施，幫鄉親守護住家安全。（警方提供）

春節舉家出門在外，就怕家裡遭人闖空門。金門警方推出巡邏便民措施，幫鄉親看頭看尾守護安全，有需要者可打110電話或赴住家附近分駐(派出)所申請。

金湖分局特別規畫「協助民眾（含外僑）舉家外出住居安全維護工作」，在春節期間舉家外出，不論時間長短、距離遠近，只要不放心住家安全，均可打110電話或到住家附近分駐(派出)所申請，警方將列入巡邏路線，或是在住家附近設置臨時巡邏箱，讓民眾放心出門。