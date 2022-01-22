各路諸侯入陣開戰！三國RPG王者《蒼天英雄誌2》於今 (20) 日更新後推出「八方諸侯 劍指王旗」改版，跨服聯盟 GVG 玩法「王旗爭奪戰」全新開放，傾全聯盟之力攻城拔寨佔領城池，贏得專屬獎勵！軍營裝飾品開放鍛造，達指定條件即可升星並增加大幅屬性，為麾下將軍再添戰力；本次改版開放荀彧、龐統、文鴦、盧植四位16資質武將晉升白金，熟悉的武將搭配增幅後的嶄新技能，必將開創行兵佈陣的全新局面！

王旗爭奪戰

聯盟攻城多團混戰！王旗爭奪戰為全新的跨服聯盟即時 GVG 對戰，開戰時間為每週三晚間 8:30 – 9:00，開放聯盟等級 1 級以上、角色等級達87級以上的玩家入場爭霸。

王旗爭奪戰開始前，未佔領任何城池的聯盟可選擇任意城池宣戰，已佔領城池的聯盟將自動選擇更高一級的城池宣戰，或由聯盟長或者副聯盟長修改為固守當前城池。已佔領洛陽的聯盟不需選擇城池進行宣戰，以守下洛陽為整場的征戰目標。

「王旗爭霸戰」開放諸多聯盟爭奪城池所有權 佔領城池可獲得豐沃的獎勵 /熊貓遊戲提供

王旗爭奪戰開始後，主要爭奪點有：城門、武器舖、糧倉與王旗，可透過雷達與小地圖觀察全軍動向，料敵機先。城門為戰事前期主要衝突區，防守方固守並修復城門，進攻方須成功擊破才能進入城池。佔領武器舖將提升攻擊建築時的攻擊力、佔領糧倉則會恢復兵力；此外，武器舖和糧倉還可成為新的復活點，是爭奪王旗相當重要的戰略據點。

八方諸侯劍指王旗！只要奪得王旗並守護至爭戰結束 即可佔領城池成為一方之霸 /熊貓遊戲提供

王旗為爭奪戰的最終目標，佔領王旗的聯盟可以修復戰旗，其餘聯盟則可對其發動攻擊。當王旗耐久下降為0% 時，對其造成最高傷害的聯盟將取得王旗所有權，每次易主都將恢復耐久度至 100%，戰事結束時佔領王旗的聯盟則擁有該城池，並獲得對應的豐厚獎勵。

裝飾品鍛造

武將軍營豪華升級！本次改版後，軍營裝飾品開放鍛造升星，鍛造時需消耗凝血之石與相同裝飾品，完成鍛造可大幅增加屬性。凝血之石可在軍營系統獎勵中兌換，或拜訪好友軍營時取得；裝飾品重生功能同步開放，已升星的裝飾品重生後將拿回完整培養資源；裝飾品鍛造滿星後，還可作為同品質之任意裝飾品的升星素材使用，點滴不浪費！

軍營裝飾品升星將大幅提升屬性 , 重生後仍可拿回完整培養資源 /熊貓遊戲提供

更多白金將入陣

本次改版開放荀彧、龐統、文鴦、盧植四位16資質武將晉升白金，四員猛將皆可在開場即進入覺醒狀態，技能不僅增幅原本擅長的定位，更補強原有技能的不足之處，嶄新技能將大幅提升對陣變化，為多變的三國戰場添入更刺激的挑戰！

荀彧、龐統、文鴦、盧植四員猛將嶄新技能將大幅提升對陣變化，為多變的三國戰場添入更刺激的挑戰 /熊貓遊戲製表

本次改版開放荀彧、龐統、文鴦、盧植四位16資質武將晉升白金，四員猛將皆可在開場即進入覺醒狀態 /熊貓遊戲提供

多重玩法優化

本次改版後，主線劇情將新增131-135章等 5 個章節，少主一行人解決永生殿的麻煩後行至新野，在此見證臥龍決勝千里的絕妙智謀，以及趙雲七近七出勇救幼主。同時提升神獸等級上限至 12 級、坐騎與時裝等級上限至 300，並大幅增加數個等級的天賦屬性提升幅度…等優化內容。更多完整更新訊息敬請前往官方網站查詢。

天公賜福歡樂送

全新天公賜福活動即將登場，軍營白金裝飾品「武器架」、「戰旗」首次開放兌換，軍營裝飾品湊齊套裝將為對應武將啟動強力技能，大幅成長蛻變！還可透過攻打神獸副本獲勝、攻城掠地掛機、魔魂塔掛機收獲會取得一定數量的「古銅幣」，兌換 15/16 資質武將、武英令、重生令、雲金玉、商店刷新令、銀幣等珍貴道具，一舉壯大軍威！

好禮連環送

為慶祝《蒼天英雄誌2》推出「八方諸侯 劍指王旗」改版，遊戲內舉辦多項活動邀請玩家一同征戰三國，並釋出大量資源幫助玩家想贏哪一國、就贏哪一國！

免費五十連抽

活動期間登入《蒼天英雄誌2》通過新手引導任務，即可免費獲得公測狂歡好禮「名將招募令」50枚，讓主公踏上征途就有名將相陪，輕鬆克敵致勝！

好想贏福袋

代言人熱血主播徐展元化身諸葛亮，每日提供四次「好想贏福袋」抽獎機會，可獲得隨機數量元寶獎勵，更有機會獲得：元寶888，元寶1,888，名將招募令10枚等特別大獎。

好禮連送14天

登入簽到即可領取1,888元寶、名將招募令10枚、陣營招募令20枚與橙色裝備套裝，第七天還可選擇獲得夏侯惇、馬超、太史慈或貂蟬，總價值高達32,000元寶。開服7日後每日登入，還能領取各陣營招募令共40枚、3,000元寶及橙色飾品選擇包等好禮。

50,000元寶大作戰

伺服器開服 15 天、等級達到 60 級的少主均可參與，活動期間完成遊戲內各項任務即可獲得積分，並依積分領取對應元寶獎勵，共計可獲得 50,000 元寶！

除上述好禮之外，達到指定等級或完成升星、抽將等特定任務目標，還能免費領取包含元寶、稱號、招募令、坐騎、紅色武將令與各式經驗道具等好禮，幫助玩家厲兵秣馬征戰三國！

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