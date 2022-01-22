前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被控假藉民俗療法治療身體痠痛為由，3度性侵女員工，高院重判林男徒刑8年；被害人及丈夫提告求償，一審判林男須賠償70萬元，高院改判他須賠償精神慰撫金等共120萬元確定。全案上訴，最高法院日前駁回上訴定讞，前副典獄長近期內將發監執行。

檢方控稱，2015年7月24日晚間，林男趁被害人獨自在辦公室加班之際，藉口以民俗療法可幫她治療身體痠痛為由，要求她解開上衣，除了碰觸按壓她背部外，並趁機將手指插入她肛門性侵，她驚嚇之餘，來不及反應。

之後林男又藉機要求她平躺，將她褲子拉至髖骨部位，上衣掀至胸口，再以手指性侵她，隔天又用同樣手法性侵被害人，共計林男性侵3次。林男坦承有以民俗療法對她按壓，但堅決否認性侵。

刑事部分，一審認為，被害人的辦公室樓下隨時有人員值班，如果被性侵大可大聲呼救，但她卻沒有呼救，以證據不足，判決林無罪，但二審依據相關證人證詞，逆轉改判林男8年徒刑。

民事部分，被害人及其丈夫對林男提告求償，一審判林男須賠償70萬元，高院考量林男性侵被害人，致其精神受損，以及她的丈夫配偶權遭受侵害等理由，再加碼賠償50萬元，改判林男共須賠償120萬元確定。

最高法院於駁回林祺源的上訴，全案定讞，林祺源遭判刑8年確定，近期內將發監執行。林也遭司法院懲戒委員做出懲處，決議將他撤職，並停止任用1年。