Netflix因訂閱戶成長趨緩，周五（21日）股價再度大屠殺21%，收在397.5美元，近2個股價已暴跌45%，不僅科技股那斯達克指數續崩，也加重美股信心危機。財信傳媒董事長謝金河表示，Netflix這個效應正在華爾街擴散，就連線上健身運動的Peloton也出現沉重賣壓，股價幾乎跌回原點，台灣與Peloton往來的力山、岱宇也狂跌，連動效應很大。

Netflix股價慘殺，謝金河在臉書直言，就像是Netflix頻道上正式播出的阿諾主演電影「震撼殺戮」，美股21日又重挫，源頭來自Netflix的崩跌。Netflix已經跌得四腳朝天的股價，21日又重挫110美元，盤中最低379.99美元，收盤397.5美元，這兩個月來股價跌45.79%，市值剩下1760.72億美元，這個跌幅震撼華爾街，也讓在10年債殖利率衝高而出現回檔的美國股市加重信心危機。

他提到，Netflix去年因為「魷魚遊戲」暴紅，股價噴漲到700.98美元，最近公布去年第四季付費用戶2.22億人，增加828萬人，全年增加1800萬，比起2020年增3700萬戶形同增幅減半，市場信心遽降，所有賣壓湧現，股價一下子幾乎腰斬。

Netflix效應正在華爾街擴散，謝金河分析，最近壞消息不斷的線上健身運動Peloton，去年股價從17.1大漲到171美元，現在幾乎跌回原點，只剩27.06美元，而台灣和Peloton往來的力山從108跌到48.2元，股價腰斬一半以上，岱宇從162殺到47.25元，這個連動效應很大。

2020年疫情延燒，大家居家上班，Zoom成為黑馬，股價上漲至588.84美元，如今高潮已過，Zoom摔到147.11美元，股價跌了四分之三。值得一提的是，IC設計廠松瀚前董座陳賢哲是Zoom的大股東，身價一度逾千億台幣，如今也隨Zoom股價重挫而大縮水。

謝金河強調，這次Netflix的重挫，對這兩年市場流行的題材股帶來沉重回檔壓力，也會進一步影響台灣的資本市場。