本土疫情延燒，而農曆春節即將到來，如何陪伴失智症家人安心過年？台灣失智症協會提醒，家屬可預先安排春節期間活動，邀請返鄉家人共同照顧，並做好防走失準備；另外受到疫情影響，原有生活模式可能有所改變，失智者情緒容易受影響，只要掌握和失智者相處的技巧，就能平安享受相聚時光。

台灣失智症協會理事長徐文俊指出，失智者由於認知功能障礙，對環境改變的調適能力比一般人弱，可以預期在過年期間容易產生令家屬困擾的行為；家屬及親人要常常相互提醒，體諒失智者是「生病了」，包容失智者的脫序行為，千萬不要糾正或爭辯，多順著失智者、了解他們的需求、多多鼓勵讚美，利用活動或美食轉移注意力，才能化險為夷。

近來新冠疫情升溫，今年過年待在家的時間可能比較多，家屬與失智者發生衝突機會相對大。台灣失智症協會秘書長湯麗玉提醒，家屬可以預先安排好活動，邀請返家過年的家人輪流陪伴失智者；許多失智者平時規律參加社區活動，過年時也吵著要上課，造成家屬極大困擾，因此可請家屬們與失智者一同散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等。

湯麗玉提到，孫輩是引導失智長輩的得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動，例如請失智者指導做年糕或打毛線、幫失智者錄影等；家屬也可上網找「失智照顧居家防疫」影片，陪伴失智者跟著影片一起運動或做手作。

失智者過年時回到老家或見到熟悉的親人，可能會很開心，也可能不認得親人。湯麗玉提醒，這時親友應主動向失智者自我介紹，避免用「猜猜我是誰」的方式來「考」失智者；主要照顧者可事先和親人溝通，幫助親人了解失智者狀態，並且應隨時留意失智者的情緒反應，當失智者出現不安情緒時，減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓失智者做喜歡的活動以轉移注意力。

年節期間是失智者走失的高峰，且在寒冬中走失，意外風險更高。湯麗玉表示，帶失智長輩外出時，建議安排2位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險；出門前先拍下當日失智者照片，並在其衣服及背包放置聯絡資料，以利走失協尋之用，亦可準備緊急連絡卡、愛心布標、愛的手鍊、衛星定位器等預防走失工具；請家屬隨身帶著失智者的診斷證明或身心障礙證明，當失智者不小心沒戴口罩將被開罰時，可提出說明。