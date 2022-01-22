看好後疫情時代的智慧醫療發展趨勢，十銓(4967)提供符合智慧健康醫療產業需求的工業級記憶卡產品，並與策略夥伴進行跨界合作，加速驅動醫療體系之數位轉型。

隨著全球新冠肺炎疫情爆發，各國醫療量能及健康為全球所關切重點，也加快智慧醫療（eHealth）的發展進程，未來十年，智慧化健康與醫療將是醫療照護領域的關注重點。

十銓科技工控事業處針對智慧醫療產品業者的需求，提供超低功耗及高寫入耐用度的工業型記憶卡產品，應用於可持續運行長達14天的心電圖量測記錄器（ECG Recorder）產品，能夠完整寫入並儲存連續14天的心電訊號記錄，成為提供給心臟科醫師創新的診斷智慧醫療工具，為醫療領域應用注入新能量。

十銓科技工業記憶卡產品線包含D900/D700/D500各產品系列，分別為寬溫SLC系列、耐用MLC系列及高速TLC系列，其中D700 MLC產品系列，是為了應用於智慧醫療領域並實現超低功耗（