美國疾病管制暨預防中心（CDC）21日表示，面對Omicron在全美肆虐，施打第3劑疫苗並選擇mRNA疫苗，可提供高達90%的防護力，並降低重症與住院機率，因而成為對抗Omicron的關鍵。其中，50歲以上的成年人第3劑選擇輝瑞或莫德納疫苗，產生的效益最大。

據《路透社》報導，這3項研究是由美國CDC主持，也是全美首批針對加強針劑量對Omicron變種病毒影響的研究。目前全美確診病例中，高達99%感染者是染上Omicron變種病毒。

研究團隊發現，加強針有助於預防感染與有症狀感染。其中，50歲以上的成年人第3劑選擇輝瑞或莫德納疫苗，產生的效益最大。

美國CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，對於那些及時接種疫苗的人來說，疫苗產生的防護力最高，使其避免感染Omicron或因此住院。換言之，一獲得資格立刻去接種的人，效益也最大。

報導指出，從其他國家的經驗來看，目前加強針對於Delta變種病毒的抵抗力比Omicron更好。Omicron是SARS-CoV-2的變種版本，能針對疫苗與先前病毒感染產生的免疫力，造成突破性感染。

在美國CDC公布於21日的《確診率與死亡率週報》中，調查了2021年8月26日至2021年1月5日，美國10個州的住院率與急診求診率。結果發現，第2劑疫苗接種已達6個月的人，2劑疫苗產生的保護力已下滑到57%；但接受第3劑疫苗的人，高達90%的人不會發生住院與因重症入住加護病房。

另外在「美國醫學會雜誌」(JAMA)上發表的1篇研究中，研究團隊調查2021年12月10日至2022年1月1日期間，因感染Delta或Omicron而確診的23,391起病例。

結果發現，相較於未接種疫苗或僅接種2劑疫苗的人，接種第3劑且選擇mRNA疫苗的人，產生的防護力最強。不過，由於美國對加強針的時間安排，研究中的大多數參與者在進行實驗的一個月內都施打了疫苗，這可能有助於效力的提升。

另外由英國的數據顯示，自加強針獲得的抗體與保護力增加，將在10個月後減弱，目前仍不清楚這種好處能持續多久。

目前部分國家已提供加強劑的施打；但以色列的一項研究顯示，即使施打第4劑並選擇mRNA，但增加的抗體水平仍不足以防止Omicron變種病毒的感染。

美國一開始對於加強針興致缺缺；部分原因在於公共衛生的資訊快速變化，以及部分專家認為現有美國數據不足以證實其好處，使得加強劑並不普及。甚至部份美國人也有錯誤的看法，如果感染就像感冒一樣，那幹嘛還要施打追加針。

據美CDC統計數據，目前僅有8250萬人接種第3劑疫苗，約占39.3%。