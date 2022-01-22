歐洲議會通過涉港決議，要求香港特區政府釋放「政治犯」、廢除《香港國安法》，又聲言要制裁官員。大陸國務院港澳事務辦公室發言人1月21日發表談話表示，歐洲議會又對香港事務指手畫腳、肆意抹黑，並叫囂制裁中國中央政府和香港特別行政區政府官員以及相關企業，再次暴露出一些歐洲政客的狂妄自大、偏狹無知和恬不知恥，令人憤慨，更令人鄙夷。

發言人表示，香港事務是中國內政，不容任何外部勢力干預。今天的中國早就告別了任人宰割、飽受欺凌的屈辱時代，香港也早已終結了被外國殖民統治的歷史。如果還有人認為可以對中國頤指氣使、恐嚇威脅，那是不自量力！中方要奉勸那些歐洲政客，該從昔日殖民主義的舊夢中醒來了！

發言人指出，歐洲議會那些政客煞有介事地對著香港大談自由、民主、人權，卻沒有好好看一看他們自己是怎樣奉行自由、民主、人權的：歐洲一些國家性別、種族、宗教歧視和排外主義嚴重，警察暴力執法和任意拘留事件頻發，近年還以國家安全名義打壓別國企業正常經營；歐洲一些國家跟隨美國「輸出民主」，不單造成多國內亂不止、民不聊生，而且對由此產生的難民拒之門外，漠然無視幼童慘死在歐洲邊界；歐洲一些國家囤積的新冠肺炎疫苗遠超自身需求，而對非洲等不發達國家和地區的疫苗短缺無動於衷。面對其在自由、民主、人權上的斑斑劣跡，那些歐洲政客還有臉充當「教師爺」、指責別人嗎？

發言人指出，《香港國安法》實施和選舉制度完善以來，人們看到的事實是：香港的罪案發生率大幅下降；民調顯示超過七成的市民認為新選舉制度能夠反映民意、能更好維護香港整體利益；2021年母公司在海外及內地的駐港公司數目達9049家，再創歷史新高；登記在特區政府新聞發布系統的本地、海外以及網上新聞媒體及從業者數量均有增無減。可見，香港的自由、民主、人權在更安全的環境和更先進更優越的制度安排下得到更充分的保障。鐵的事實早就把種種謊言戳穿。但那些歐洲政客或是久戴有色眼鏡而不自知，或是為了自己的一點點政治利益而選擇跟風作秀甚至甘於被人蒙蔽、甘於當人幫兇，仍然在那信口雌黃、胡說八道，難道不害臊嗎？

發言人最後強調，中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，中國中央政府和香港特別行政區政府全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。歐洲議會的制裁叫囂只會更加激起中方的昂揚鬥志和同仇敵愾！對於中方來說，它的所謂涉港決議不過是廢紙一張、笑話一個！