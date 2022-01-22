受到去年水情影響，據林務局統計，去年全年森林火災的量為歷年平均的2至3倍，對於生態環境造成重大損害，林務局分析原因發現，台灣森林野火成因大多為如農墾引火、山區活動引火等人為因素為主要原因，因此近日預告「森林法」草案，加重刑責外，此外，如果在如保安林、自然保護區等地還可以加重其刑1／2，林務局還可以要求犯罪行為人回復原狀，不履行還可以強制執行。

去年5月NCC專委喬建中一行人登山時撿拾枯枝生火，引發玉山林火造成森林延燒超過79公頃、林木被害面積超過22公頃，林務局估計共造成2億2859萬元損失，也已向喬建中等5人求償，也創下國內森林大火最高的求償紀錄。

林務局表示，雖然森林法對於放火及失火燒燬森林的刑責，可以處以徒刑、拘役或併科罰金，但近年法院判決，對於失火燒燬他人森林，多處以6月以下有期徒刑、拘役，並可易科罰金，相對於被燒燬森林環境生態價值及救火費用投入，有失衡平，而森林火災對於自然環境破壞甚鉅，直接造成生物棲地品質退化或變得零碎，並間接使得山區經常崩塌或發生土石流，若發生於具有高度保 護價值地區，應加重其刑罰，同時行為人應負起回復原狀之義務，以收復育山林之效，因此預告修正「森林法」53條修正草案，以保護山林。