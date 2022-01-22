21歲網紅青青先前跟「小商人」槓上，後者爆料她去年5月20日嫁給邱姓金主，讓青青捲入包養疑雲，文中所提到的「兇版李毓芬」陳香菱第一時間發文力挺青青，澄清她和青青、邱男會認識是差點都被同一人騙，但隨著青青發道歉聲明，原本力挺她的香菱也立場尷尬，昨(21日)她曬出扮《華燈初上》小姐的照片，仍引來酸言酸語。

網路名人「小商人」先前在臉書爆料，指網紅青青被「她姐妹台中的前男友包了」，又透露「金主就做博弈的做偏的，還投資」，並曬出青青去年與邱男的結婚證書證明此事，小商人文中指邱男是透過香菱認識青青，引來被拖下水的香菱用IG限時動態反駁：「為什麼大家都會把聽到的謠言當作是親眼見證到的事實，講得1000趴肯定」。

青青先前發道歉文回應風波。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青當時和香菱隔空呼應說：「因為謠言比較有趣，勵志的東西太累了，就像很多人會說那個誰誰誰我認識，啊真的要叫他約出來，他就會說『其實不熟』」，然後如果真告上法院，很多網友都會用「帳號被盜」脫罪，香菱再回：「我可以很負責的說，青青是會維護自己權益去告人的，不是謠言」。

香菱之前分享跟青青互動留言。（圖／翻攝自30zz.z IG）

香菱之後分享和青青對話紀錄，可見青青跟她抱怨：「莫名其妙爆出一個不認識的人（指小商人）在講話，去檢舉通通都去去去，沒證據被打臉講一堆屁話，也不知道要幹嘛」，「一下說我被包養，一下說我底薪20萬，狗屁不通」，未料不久後青青便發道歉文，從此封口避談此事，而原本力挺青青的香菱，昨曬出辣照寫下：「幫我取個花名」，可見她扮成日式酒店的小姐，露出深不見底的事業線，有酸民不領情反說：「笑死啊你的，青青草原怎不幫了？不是都幫他護航嗎？」、「笑死，這裡還沒刪留言，置板凳」、「安靜的好，不然可能到時候也有妳的了」、「來朝聖！妳好友鼻青臉腫了」，但香菱都暫未回應。