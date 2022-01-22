蔡政府擬開放日本福島食品，國民黨智庫副執行長、新北市議員(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)擬參選人黃心華競選辦公室，為探討所牽涉到重大食安、日本政府檢測疏失及日方應承擔之責任等，特邀請長期旅台的日籍資深媒體人早田健文，進行跨國觀點的交流。早田健文和黃心華都認為，當日本能主動提供足夠的科學數據保證、以及台灣本身必須先建立起足夠的檢測量能之後，才能有客觀理性的空間，來討論福島食品輸入的問題。

黃心華辦公室指出，早田健文先生因長期觀察台、日雙方之社會脈動，其本身也涉獵食品進出口業務，因此對於福島食品輸入的議題，有其獨到見解及批判。特別是早田健文先生最近訪問了居住於福島地區的核醫學專家森田康彥博士，相關內容亦經亞洲周刊專欄大篇幅引用，為第一手了解相關訊息及對於福島食品的把關提供相關建言，黃心華競選辦公室特邀早田健文先生共同進行跨國座談，並剪輯精華影片供各界參考。

在討論過程中，黃心華詢問早田健文先生有關日本政府對於福島地區的核輻射檢測現況。早田先生表示，日本政府並沒有落實福島地區的輻射檢測，導致日本民眾必須要自發成立NGO來進行把關。不僅如此，早田先生也認為，日本政府試圖要透過施壓的方式，讓台灣開放福島食品，一旦台灣開放，日本政府就可以進行大內宣，對日本民眾鼓吹福島食品很安全，也連帶可以減輕日本東京電力公司的賠償壓力。

其次，黃心華也認為，以萊豬進口的經驗來看，民眾不僅對萊豬心存恐懼，甚至會連帶衝擊整體美豬市場的銷售量，對此，早田健文先生也認同表示，如果日本不同意明確標示「產銷履歷」，將無法讓消費者可以明確選擇，會連帶衝擊整體日本食品在台的銷售，讓日本食品的銷售量大幅下降，造成台、日政府及民眾三輸的局面。

黃心華也詢問到福島地區的環境輻射危害風險現況，早田健文先生表示，日本雖然有進行除污的動作（將受到污染的表層土壤移除），但僅限於住宅區，鄰近的山坡地並未進行除污，近來已經發生雨水將受污染的山坡地土壤，沖刷到平地的污染擴散情形，同時，早田健文先生也轉述居住於福島地區的日本核醫學專家森田康彥博士的專業意見，森田博士認為輻射對福島地區民眾的身體危害，必須經過長期且持續觀察之後才能確認，同時，對老人及小孩的影響明顯不同，需要分開評估研究，短期內無法確認。

早田健文先生認為，按照食品貿易的慣例，日本作為賣方，應該要自己主動提出完整的檢測文件、負責相關的檢測費用，必須主動提供充足資訊來說服台灣民眾，日本政府必須負起責任，而不能一昧要求台灣開放。

黃心華也認為，對於核災地區食品的輸入，除了日本政府必須負起責任主動說服台灣民眾之外、更不該用「以上對下」的態度來施壓之外，黃心華也對於台灣的邊境檢測、把關的儀器種類是否完備（不同的輻射需有不同的儀器來檢測）、檢測量能是否足夠，表示高度疑慮。特別是台灣民眾深愛日本生鮮農漁產食品，目前我們恐怕沒有足夠的準備落實邊境檢測及強化市場抽查。

早田健文先生也建議台灣應該要成立具有公信力的第三方檢測機構，可以讓民眾主動將有疑慮的食品送驗，才能進一步降低民眾心裡的疑慮。