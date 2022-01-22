亞旭電腦桃園廠驚傳70名本國員工、移工確診，亞旭電腦桃園廠辦公地點的遠雄自由貿易港區加值區，22日仍有其他公司員工上班。（賴佑維攝）

亞旭電腦桃園廠驚傳70名本國員工、移工確診，亞旭電腦桃園廠辦公地點的遠雄自由貿易港區加值區，22日仍有其他公司員工上班。員工說，看到新聞只覺得「完蛋了，為什麼今天還要來上班。」

亞旭電腦桃園廠有70名本國員工、移工確診，移工宿舍共有8處，僅1處位於遠雄自由貿易港區內，消息傳出地方也相當緊張，里長們更紛紛探聽移工宿舍地點，希望加強消毒，前進指揮所指揮官王必勝現在也在開會中。

其中亞旭電腦桃園廠辦公地點位於遠雄自由貿易港區加值區，有多個公司共用大樓。22日仍有本國員工、移工上班。1名本國員工受訪，他說，不太清楚狀況，就照著中央流行疫情指揮中心要求做。但自己很緊張，今天也會做PCR，希望採檢陰性。她也說，21日晚上看到多這麼大量確診，「覺得完蛋了，為什麼今天還要來上班。」

另亞旭電腦也發出聲明，指22、23日亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全。此外人員分流，24日起比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

亞旭也要求同仁務請維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒。非必要勿出入公共場所，減少搭乘大眾運輸工具。亞旭也強調，桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。積極配合政府防疫，防堵疫情擴散。