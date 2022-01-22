2022年北京冬季奧運將於2月4日開幕，因應疫情特別採取「閉環管理」。冬奧為此特別打造「無人智慧餐廳」、「機器狗」、「5G+4K列車」，堪稱冬奧三大亮點，不僅讓現場來自世界各國的記者驚呼連連，也讓網友為之震撼。大陸藉此展現身為東道主的科技實力，創造多個世界之最。

據《中視新聞》報導，在北京冬奧倒數兩個星期時，全球各地記者陸續抵達北京展開「閉環生活」，其中外國媒體對於冬奧打造的無人餐廳感到驚豔，因為這餐廳裡面沒有廚師，卻還可以做出各種料理，更以「空降」的超炫方式送到大家面前。

「無人智慧餐廳」以空降方式將餐點送到記者面前。（圖／本報系影音截圖）

新聞指出，無人餐廳透過從天而降的粉紅色餐盤，將食物送到每位記者面前，馬上就拿伸手端走，這就是北京冬奧為了來自各國所有時區的記者，在「閉環管理」下，工作隨時都能有東西吃，特別打造的「無人智慧餐廳」。在這個餐廳裡沒有一位廚師，但無論想吃煲仔飯還是漢堡，餐廳通通都能幫你送到眼前。現場一位加拿大記者就驚呼：「我們只能看到砂鍋之類的容器，但是卻看不到廚師，然後飯菜就出現了！」

餐廳甚至還有「智慧炒菜區」，提供菜色葷素皆有，可付現或刷卡消費，不僅技術創新、菜色豐富，更能有效減少人與人的接觸，讓網友們紛紛表示：「天上掉下餡餅成真了！」、「未來世界的感覺！」「地球好像不需要人類了」。

不僅如此，現場還出動「機器狗」巡邏，針對人無法靠近的區域檢查電力，因為無論是造雪或場館都高度仰賴電力的運作。另外，就連冬奧的列車也噱頭十足，在時速300公里的速度下，透過5G結合4K的技術，打造了全球唯一有5G攝影棚的列車，主播們可以在這裡進行訪問、透過螢幕觀賽，不會因車速而影響到網速，展現驚人科技實力。

「機器狗」能針對人無法靠近的區域檢查電力。（圖／本報系影音截圖）