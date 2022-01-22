香港《文匯報》報導，葵涌邨逸葵樓疫情大爆發。逸葵樓昨日再有6人確診，另10人初步確診，令染疫人數增至20人，疫情更有蔓延至附近其他住宅的趨勢。特區政府昨日傍晚6時起首次採用原址圍封檢疫的方式，圍封逸葵樓5天，以在變種病毒Omicron的3至5天潛伏期內盡可能找到更多患者，截斷傳播鏈。不過，遊走大廈不同層數的保安員及清潔工卻只須強制檢測，毋須禁足，有專家認為特區政府的圍封安排太遲，而保安及清潔工只須強檢亦令人無法理解，建議將他們送往檢疫中心檢疫，以減低社區傳播的風險。

香港食物及衞生局局長陳肇始昨晚在記者會宣布，決定發出限制與檢測宣告，進行5天圍封檢測，行動由昨晚6時延續至下周三（26日）早上，「感染群組涉及超級傳播，有極高風險，有必要採取果斷行動，避免病毒進一步擴散。」

香港去年1月曾圍封佐敦爆疫區域兩天強檢，今年則首次圍封疫廈5天且一日一檢。陳肇始表示，特區政府會設臨時採樣站，居民須每日檢測，並要留在家中減少交叉感染機會，行動不便人士和長者可獲安排上門採樣。

她促請居民不要搬離住所，若昨晚仍在上班，亦要如常回家接受檢測，並呼籲僱主諒解員工情況，不要扣減薪金。至於過去兩周曾到逸葵樓逾兩小時人士，則須按強檢公告由昨日至下月7日檢測6次。

被問到為何不安排居民撤離往檢疫中心，她解釋，若疫廈有水管等結構性問題，出現垂直傳播風險才須撤離，但逸葵樓多宗個案遍布不同樓層和坐向的單位，政府專家顧問袁國勇與不同部門前晚視察後，亦認為不存在樓宇結構的環境因素，故毋須撤離居民，「就算檢疫設施足夠，今次情況都覺得原址圍封強檢是最適合的。」

針對有人質疑至昨晚才圍封5天是太遲，陳肇始否認行動慢，指在發現首宗個案時，大廈已於本月19日首次圍封強檢，在發現更多個案後，政府前晚即安排袁國勇到場進行風險評估，當時已決定連續3天強檢，現在是進一步將行動升級。徐樂堅補充，昨日雖仍有居民外出，但已完成強檢並有陰性結果。

呼吸系統專科醫生梁子超向香港《文匯報》指出，逸葵樓出現3宗個案時已顯示有疫情爆發，但特區政府單靠居民一次陰性檢測結果就讓其外出，措施是「過於鬆散」，易令病毒傳至其他社區。當時便應圍封大廈3天，再視乎疫情發展而延長，認為昨晚才圍封是太遲，錯過適當時機。

對曾在逸葵樓工作的保安員及清潔工只須強檢，梁子超直言無法理解，指他們在大廈各處工作，接觸不少居民，受感染可能性更大，應送往檢疫中心檢疫，且涉及人數不多，處理上應無問題。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜也認為，由於保安員和清潔工也會在染疫大廈出現，風險與居民相同，理應接受檢疫，以免令病毒在他們的社區散播。至於讓居民一起下樓接受檢測有一定潛在風險，如情況許可宜安排人手上門進行，否則也必須分批進行，以免因此出現傳播。