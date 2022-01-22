【LIVE直播】經國七海文化園區開幕

經國七海文化園區、蔣經國總統圖書館今(22日)開幕，蔡英文總統、馬英九前總統、台北市長柯文哲等都到場，蔣經國長孫蔣友衳代表蔣家致詞；同屬蔣家第三代的立委蔣萬安也現身。蔣友松在主持人介紹下上台進行揭牌儀式，他在致詞時表示，今天七海園區落成啟用，後人將可透過參觀園區認識台灣現代化過程，這是紀念先祖父最有意義方式。

在揭牌典禮時，蔣經國長孫蔣友松上台和蔡英文、馬英九、連戰、柯文哲、郝龍斌等人一起揭牌，由於他難得公開亮相，格外引發關注。不過，從直播影片中，並未見到蔣友松和蔣萬安同框的畫面。

蔣友松在致詞時表示，代表所有家屬表示最誠摯謝意，過去提到興建紀念圖書館時，還不敢預期未來發展，今日圖書館落成理想成真，有多少人辛苦和心力，家屬點滴在心，感恩不盡。他說，過去許多國家重要大事都在七海寓所發生，外界看到的是十大建設、台灣走向繁榮富裕，但大家看不到的是寓所內深夜為國家熬盡心血的老人，七海寓所見證了許多驚滔駭浪場面，卻也見證掌舵者處變不驚的能力，七海寓所保存原貌，驗證先祖父克勤克儉家風，而圖書館的文件和歷史資料未來可提供研究者進行對照。

蔣友松表示，先祖父一生以國為民、以國為家、苦民所苦，今天七海園區落成啟用，後人將可透過參觀園區認識台灣現代化過程，這是紀念先祖父最有意義方式，再次代表家屬致上謝意，最後以一個後人身分，借鑒先賢一句話來代表我認識的祖父、他的心境和精神，也就是南宋文天祥的絕筆：孔曰成仁，孟曰取義；惟其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所為何事？而今而後，庶幾無愧！。

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