蔡英文：差異互相尊重，歧見彼此溝通，讓國家繼續往前。曾薏蘋截圖

「經國七海文化園區」今開幕，蔡英文總統致詞時指出，蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識及共同特點；並強調，當前國家挑戰，有責任共同面對，差異互相尊重，歧見彼此溝通，必須共同合作，從台灣主體性的立場，團結保衛台灣，讓國家繼續往前進。

蔡英文今致詞前先感謝主辦單位表示，謝謝錢復董事長的邀請，這是對現任總統的尊重，更代表了一種開放的態度來面對台灣社會對蔣經國前總統主政時期的各項政策，與社會事件記憶的評價。

她致詞指出，希望透過蔣經國前總統的圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入的了解、能更公正的評價，這將有助於化解台灣社會的分歧，否則在台灣，蔣經國前總統永遠只是一部分人的蔣經國，有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，另外有些人記得，他所代表的威權體制。

蔡總統說，蔣經國前總統主政的時代，是台灣戰後發展的關鍵年代，當時威權體制受到挑戰，台灣的經濟成長正在亞洲嶄露頭角，許多層面的社會轉型，也在那時候逐步展開，這段的台灣戰後發展的經驗，都應該被記錄下來。

她指出，今天透過在座許多人的努力與支持成立了中華民國第一座總統圖書館，它收集、保存蔣經國前總統主政時期重要的決策和社會事件。

蔡總統強調，歷史能鑑往知來，有錯誤的地方要引以為鑒，有值得學習之處，也要作為借鏡，透過這些不同面向的歷史事件，更可以讓國人更深入的認識蔣經國前總統的歷史定位。

她說，如今，台灣人民看待政治領袖的方式已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主；台灣社會對蔣經國前總統的歷史定位有許多討論，「我認為，每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定」。

她說，民主不是被施予的恩惠，期待來到這裡的人經由對於過去歷史的回顧與檢驗，更能體會，台灣可以成為華人社會自由開放的典範，更能感受一代又一代的人，追求經濟發展與民主自由所作的犧牲與努力。

她說，蔣經國前總統主政期間所面臨的兩岸外交挑戰，依然是我們當前面對各種變局的重要參考；當時面對兩岸軍事對抗的非常情勢，及中共當局對台灣的政治圖謀，他曾經說「我們中華民國到今天所以能夠生存、有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘」。

她說，今天兩岸關係的時空環境雖然已經有很大的改變，面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當時台灣人最大的共識。更是我們共同的特點」。

她說，當前國家的挑戰很多，我們有責任共同面對，差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通。面對未來的挑戰，我們必須共同合作，從台灣主體性的立場，團結保衛台灣，為世世代代的台灣人民，守住民主生活的方式，讓國家繼續往前進。