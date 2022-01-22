荷蘭的殼牌(Shell)在周五正式改名，放棄了自1970年以來一直使用的「荷蘭皇家殼牌」的名稱。該公司也計畫放棄雙重股權結構，並將總部從荷蘭海牙遷到倫敦。

殼牌在一份文件中表示，董事會在12月20日決定將公司名稱改為殼牌公司，這一改變現在正式生效。倫敦和阿姆斯特丹證交所將在1月25日更名，紐約證交所將於1月31日更名。

該石油公司表示，名稱變動不會影響到公司股權結構，A股和B股將維持不變。

這些股票預計在1月29日被同化為單一的普通股。殼牌去年11月宣佈，公司將放棄雙重股權結構，並將總部從海牙遷至倫敦。隨著要求能源巨擘從石油和天然氣產業轉向綠色，該公司在荷蘭法庭上面臨著氣候變遷壓力。

另外荷蘭政府也對殼牌施加稅收壓力，雙方展開曠日廢時的較量，殼牌稱政府要求將降低對國際投資人的吸引力。殼牌是在2005年開始推出雙重股權結構。