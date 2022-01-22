台中市北區立人國小二年三班的師生們日到鄰近台中市警第二分局立人派出所進行戶外教學參訪，小朋友送上親手製作的暖心感謝字卡，感謝保衛社會安全的警察哥哥姐姐！（台中市警局第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

「怎樣才能當警察？」、「警察哥哥有開過槍嗎？」台中市北區立人國小二年三班的師生們19日到鄰近台中市警第二分局立人派出所進行戶外教學參訪，小朋友與警察哥哥開心互動、興奮合影，現場童言童語歡笑不斷；在全台疫情警張下，另類的戶外教學，也讓即將近入寒假的學童們留下深刻印象。

台中市北區立人國小二年三班的師生們，19日趁著考完期末考的空檔，到鄰近台中市警第二分局立人派出所進行戶外教學參訪，小朋友與警察哥哥開心互動、興奮合影，員警也趁機會宣導婦幼安全及交通安全、反霸凌等，將法治觀念向下紮根，讓未來國家的小小主人翁從小養成守法習慣。

很多小朋友都是第一次進入派出所，顯得很緊張，後來發現負責接待的警察哥哥施宗樺與蔡尚儒既熱情又親切，一下子就恢復活潑好動的個性，見到桌上擺滿的警察裝備，個個都充滿好奇，不停地舉手發問。

員警向小朋友逐一介紹各種應勤裝備的使用方式與功能，如警用密錄器、酒精檢知棒、攜式辣椒水、防彈衣、防彈盾牌、防彈頭盔、手銬及伸縮警棍等，看到這麼多警用裝備一字排開，讓小朋友們雀躍不已的大喊：「當警察好帥喔！」

除了讓小朋友們對警察工作有進一步的認識，員警也藉機宣導婦幼及交通安全、反霸凌等法治觀念，讓小朋友了解如何保護自己，知道如何遠離危險、成為自己身體的主人，並適時尋求援助，活動中小朋友所提問的問題琳瑯滿目，包括要怎樣才能當警察？警察哥哥有開過槍嗎？現場童言童語歡笑不斷，小朋友也送上親手製作的暖心感謝字卡，感謝保衛社會安全的警察哥哥姐姐！

台中市第二分局分局長陳家銘表示，警方在積極維護社會治安之餘，也希望能結合學校團體舉辦宣導活動，在寓教於樂之中傳達給學童們正確的觀念，達到教育目的，警民配合共同營造幸福、安全的家園。