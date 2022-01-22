「怎樣才能當警察？」、「警察哥哥有開過槍嗎？」台中市北區立人國小二年三班的師生們19日到鄰近台中市警第二分局立人派出所進行戶外教學參訪，小朋友與警察哥哥開心互動、興奮合影，現場童言童語歡笑不斷；在全台疫情警張下，另類的戶外教學，也讓即將近入寒假的學童們留下深刻印象。
台中市北區立人國小二年三班的師生們，19日趁著考完期末考的空檔，到鄰近台中市警第二分局立人派出所進行戶外教學參訪，小朋友與警察哥哥開心互動、興奮合影，員警也趁機會宣導婦幼安全及交通安全、反霸凌等，將法治觀念向下紮根，讓未來國家的小小主人翁從小養成守法習慣。
很多小朋友都是第一次進入派出所，顯得很緊張，後來發現負責接待的警察哥哥施宗樺與蔡尚儒既熱情又親切，一下子就恢復活潑好動的個性，見到桌上擺滿的警察裝備，個個都充滿好奇，不停地舉手發問。
員警向小朋友逐一介紹各種應勤裝備的使用方式與功能，如警用密錄器、酒精檢知棒、攜式辣椒水、防彈衣、防彈盾牌、防彈頭盔、手銬及伸縮警棍等，看到這麼多警用裝備一字排開，讓小朋友們雀躍不已的大喊：「當警察好帥喔！」
除了讓小朋友們對警察工作有進一步的認識，員警也藉機宣導婦幼及交通安全、反霸凌等法治觀念，讓小朋友了解如何保護自己，知道如何遠離危險、成為自己身體的主人，並適時尋求援助，活動中小朋友所提問的問題琳瑯滿目，包括要怎樣才能當警察？警察哥哥有開過槍嗎？現場童言童語歡笑不斷，小朋友也送上親手製作的暖心感謝字卡，感謝保衛社會安全的警察哥哥姐姐！
台中市第二分局分局長陳家銘表示，警方在積極維護社會治安之餘，也希望能結合學校團體舉辦宣導活動，在寓教於樂之中傳達給學童們正確的觀念，達到教育目的，警民配合共同營造幸福、安全的家園。
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