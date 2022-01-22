大陸女星劉亦菲以一張精緻臉蛋、五官和清新氣質，被網封為「神仙姐姐」，天生麗質的劉亦菲美到讓外界驚豔，陸網近日就瘋傳一組劉亦菲的無P照，放下一頭長髮的劉亦菲，以一身黑色西裝、幹練出席精品活動，而貼身西裝也凸顯劉亦菲的好身材，她胸下全都是腿，絕佳比例相當不科學。

34歲劉亦菲日前以一身黑西裝出席代言活動，只見劉亦菲放下一頭浪漫長捲髮，胸前解放性感深V，讓她率性、幹練又不失女人味，而在陸網曝光劉亦菲的無P照中，她皮膚白到會發光、蠻腰纖細，身材比例極好的劉亦菲，透過西裝的高腰設計和高跟鞋，讓她看起來「胸下全是腿」，劉亦菲美腿的高度還長到身旁的女生的腰。

劉亦菲輕鬆駕馭無P照。（圖／取材自微博）

劉亦菲美腿的高度還長到身旁的女生的腰，畫面超不科學。（圖／取材自微博）

天生麗質的劉亦菲輕鬆駕馭無P照，神級美顏完全零死角，還獲得網讚是「膚白貌美大長腿」，網友也紛紛大讚：「神仙姐姐的顏值太強了，生圖太抗打」、「劉亦菲生圖真的好白好仙，這才是真正的美人」、「劉亦菲的美貌看了多少次還是會震驚」。

劉亦菲不只無P照美到驚人，親民的她也不吝嗇公開素顏，劉亦菲日前曬出素顏自拍照，還幽默寫下：「頭髮長好長了，哈哈」，躺在床上的劉亦菲，五官精緻、肌膚狀態極佳，而她還拍到身後刻著金邊、葉子花紋的床頭框，也讓劉亦菲的素顏自拍宛如公主般夢幻。