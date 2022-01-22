高雄一天增10例本土，震驚社會各界；不料桃園接著又爆70人確診，疫情炸鍋。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學直言，台灣只剩下兩條路可以選，「這已不是單純的科學問題，而是路線的選擇」。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」表示，隨著疫情出現破口，雖然到目前為止都找得到感染源頭，但台灣社會恐怕正走到「選擇的十字路口」。

如果要力拼清零，等23日學測結束後，指揮中心就該升三級警戒，過年期間禁止人流移動。若選擇「與病毒共存」，謝宗學認為，可維持二級警戒，小幅度限制社交活動，搭配疫調、隔離政策，控制住疫情。

不管選擇哪一條路，都有其後遺症。謝宗學強調，清零升三級將重創餐飲、零售、運動等內需產業，許多店家無法再次承受「禁內用」；要是與病毒共存，那過年期間的大量人流移動，疫情將在全台蔓延。

「這已不是單純的科學問題，而是路線的選擇」，謝宗學坦言，要是用比較激烈的說法，選1（清零）的話，病死的人數可能下降，但餓死的人數可能上升；選2（共存）病死的人數可能上升，但餓死的人數可能下降。