花蓮縣消防局獲中央挹注經費，斥資9600多萬，在2020年動土打造「特種搜救隊暨吉安分隊」廳舍，今落成啟用。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚今授旗予特種搜救隊長簡弘丞。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局「特種搜救隊暨吉安分隊」廳舍今落成啟用，消防署副署長李永福到場祝賀。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局「特種搜救隊暨吉安分隊」廳舍今落成啟用，立法委員傅崐萁感謝縣長徐榛蔚接棒，繼續打造一支實力最堅強的隊伍，守護縣民。（羅亦晽攝）

花蓮縣消防局特種搜救大隊在0206大地震及0402台鐵太魯閣號事故中，均即時發揮功用，大幅降低災害損失，不過因缺乏獨立廳舍及訓練基地，若適逢災難發生，恐無法迅速集結隊員，鑑此，縣府向中央爭取經費，斥資9600多萬，打造「特種搜救隊暨吉安分隊」廳舍，2020年動工，歷經近2年工程時間，終在今落成啟用。

「特種搜救隊暨吉安分隊」為總地板面積819坪，共4層樓的建物，該基地原為行政院農委會花蓮農改場苗圃，經花蓮農改場與國有財產署的支持協助，消防局得以辦理都市計畫個案變更，歷經3年時間，在2019年完成7筆國有土地的都市計畫變更及無償撥用作業，2020年發包動土，2021年底竣工。

「特種搜救隊暨吉安分隊」今舉辦落成啟用典禮，儘管天公不作美，花蓮下著滂沱大雨，消防署副署長李永福、立法委員傅崐萁、縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、義消國寶林阿土及多位縣議員均到場，冒雨參與剪綵及揭牌儀式。

李永福表示，今天除了是特搜隊廳舍落成典禮，也是消防署訓練中心第二期工程動土，喜上加喜。然而從2018年迄今，不論是花東基金、前瞻計畫，中央補助花蓮縣消防局1億3000多萬元，添購4輛雲梯車、6輛消防車及3輛水庫車，同時也挹注3億3000多萬元，陸續協助整建吉安、光復、仁里、瑞穗、豐濱等舊消防廳舍，他強調，中央對地方支持不遺餘力，一定會做地方最好後盾。

傅崐萁對於特搜隊的成立，有感而發，2018年1月成立特搜隊後，接著就發生0206大地震，事發一小時內，於統帥飯店救出200多人，且所有隊員，像蜘蛛人一樣，爬上傾倒的雲門翠堤大樓，逐層敲碎門窗玻璃，在最快的時間內，救出受困民眾。他感謝徐榛蔚接棒，讓特搜隊遠赴歐洲鍛鍊，協助添購最新裝備，繼續打造一支實力最堅強的隊伍，守護縣民，讓鄉親安居樂業。

徐榛蔚則說，消防局從2010年迄今，有許多里程碑再往前推進，感謝前縣長傅崐萁在任內爭取相關計畫，才能整建6個舊消防廳舍，目前已有4個啟用，瑞穗分隊將於下月落成啟用，豐濱分隊可望今年完工，希望位在四八高地甫動土的特搜基地也能在明年完工，而未來要規畫的，更是讓水璉分隊搬出水璉國小，持續守護台11線濱海的民眾。