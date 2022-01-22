促轉會要求經國七海園區改名 趙少康：豈不是打蔡英文耳光？

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」與「蔣經國總統圖書館」今天揭幕，促轉會昨發聲明，質疑命名涉威權象徵，將發函北市府建議改名。今天出席開幕式的中廣董事長趙少康表示，蔡英文總統今天出席活動是好事，他很肯定，但促轉會自以為是，好像不聽話，就不存在一樣，豈不是打蔡英文的耳光嗎？

趙少康痛批，促轉會是天下第一無聊的單位，就像跳樑小丑一樣，早就該裁撤，今天是大喜的日子，昨天卻放砲，改甚麼名！要改名的話，需要改名的地方多了。

趙少康還說，蔡英文總統今天來出席活動是好事，他很肯定，政黨和解、全國團結、一致對外，大家要一起忘掉仇恨與過去的嫌隙，共同努力面對未來，這是台灣唯一的出路。

媒體詢問，蔡英文是否可能與促轉會唱雙簧？趙少康則說，他不認為蔡英文會故意唱雙簧，而是促轉會自以為是，好像不講話，就不存在一樣，不過，他認為，蔡英文應該為促轉會昨天的動作道歉。

趙少康表示，蔣經國對台灣的貢獻這麼大，沒有蔣經國，今天會有民進黨？蔣經國晚年解除報禁、黨禁，解除戒嚴，還開放大陸探親，對台灣的貢獻很大，做人要飲水思源，今天蔡英文總統都親自來講話，促轉會的動作豈不是打蔡英文的耳光嗎？