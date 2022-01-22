台中市東區東興里辦公處與台中市水噹噹關懷協會、市議員邱素貞服務處、台灣省書畫教育協會，22日上午在東區南門福神祠前廣場，舉辦「寫春聯、送春聯」活動。（馮惠宜攝）

1月22日全台補班日，台中市東區東興里辦公處與台中市水噹噹關懷協會、市議員邱素貞服務處、台灣省書畫教育協會，22日上午在東區立德東街、仁和路口的南門福神祠前廣場，舉辦「寫春聯、送春聯」活動，主辦單位準備300份春聯，全部被索取一空，現場氣氛溫馨、熱絡；其中民眾指定書寫「福虎添『億』」的為最多。

台中市東區東興里辦公處22日邀請台灣省書畫協會副總幹事陳貞惠等8位老師現場揮毫，為民眾免費寫春聯、畫年畫；陳貞惠表示，迎接壬寅虎年，民眾指定書寫「福虎添『億』」的民眾最多，期盼新的一年賺大錢、發大財；其它如「招財進寶」、「開工大吉」、「迎春納福」等應景吉祥話也受青睞。另外，年畫使用彩色顏料作畫，色彩豐富、生動活潑，非常討喜，凸顯過年喜氣，民眾愛不釋手。

這場活動吸引許多民眾到場排隊索取墨寶，現場熱鬧滾滾，洋溢濃濃的年味。包括市議員邱素貞、東興里長宋茂榮、國光里陳雅惠等人都到場向民眾拜早年，祝福大家「福虎生風」、「虎哩平安」。

邱素貞指出，這是該協會第13年結合東興里辦公處辦理「寫春聯、送春聯」平安過好年活動，受邀的書法家與書畫家各有擅長，現場揮毫，多了一些臨場感，相較印刷版的字體，少了一股匠氣、多了一些「溫度」。

國光里里長陳雅惠說，新年張貼春聯是必備應景活動，象徵除舊佈新，除了對聯事先寫妥，其餘則是提供民眾現場選字的客製化服務，滿足各行各業需求，一起迎接福虎年到來。東興里里長宋茂榮說，今年因疫情影響，除取消吃湯圓外，參加人員全部戴口罩、量額溫、噴酒精，落實防疫相關措施。