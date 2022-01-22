H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)本周股價逆勢向上，公司去年業績將創新高，力拚今年營運維持佳績，加上去年公司減資33%，將有利今年EPS持續提升。

受惠旺季效應，東和鋼鐵去年第四季營收160.43億元，創單季新高，全年營收達583.1億元，年增35.9%，同樣改寫歷年新高。

東和鋼鐵去年前三季業績攀高，EPS達4.06元，法人估公司去年第四季獲利在高檔，2021年全年EPS挑戰5.5元。

展望今年，東和鋼鐵看好台商建廠辦及商辦、一般住宅、半導體廠設廠，建築用鋼需求持續熱絡，公司目前鋼筋在手訂單大約已排到今年10月；鋼構在手訂單已接滿，並開始洽談2023年訂單。隨著整體需求看旺，有利營收維持高檔，毛利率也看持穩。

全年來看，法人預估東鋼今年營收、獲利可望延續去年好表現，加上減資33%後，對今年每股獲利可望顯著提升。此外，東鋼現金股利配發率有望維持過往7~8成，隱含現金殖利率逾5%，是法人看好進可攻退可守之標的。