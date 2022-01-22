今天（1月22日）黑龍江省哈爾濱市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部發佈《關於開展全員核酸檢測的通知》，決定在全市組織一次全員核酸檢測。此前，該省另一城市齊齊哈爾也發佈了「開展全市全員核酸檢測」的通告，時間為1月26日至28日。

以下為哈爾濱全員核酸檢測通知詳情：

廣大市民朋友：

目前，國內疫情呈多點散發態勢，多地先後報告本土Omicron感染疫情，疫情防控形勢十分嚴峻。隨著春運高峰來臨，人員流動量大，為進一步做好春節期間疫情防控工作，實現新冠疫情精准防控「關口前移」，落實「四早」措施，確保全市人民度過一個平安祥和的新春佳節，根據省疫情防控領導小組指揮部統一部署，市指揮部決定在全市組織開展一次全員核酸檢測。具體安排通知如下：

一、時間安排

南崗區、道里區、道外區、香坊區、平房區、松北區全員核酸檢測1月24日8時啓動，48小時內完成檢測；呼蘭區、阿城區、雙城區、五常市、尚志市、巴彥縣、賓縣、依蘭縣、延壽縣、木蘭縣、通河縣、方正縣全員核酸檢測1月26日8時啓動，48小時內完成檢測。

二、有關要求

1.請全市所有居民積極參加全員核酸檢測，聽從指揮，根據各區、縣（市）防控指揮部的統籌部署和街道（鎮）、社區（村）的組織安排，到指定地點及時主動配合進行核酸檢測。

2.在參加採樣期間，請居民做好個人防護，全程佩戴口罩，保持一米以上距離，不交談，不聚集，注意防寒保暖，照顧好老人和兒童。

3.在等待檢測結果期間，請廣大市民朋友盡量減少流動，不造謠，不傳謠。

4.對沒參加全員核酸檢測的市民，將進行賦黃碼管理，會給您的生活帶來不便。

5.全員核酸檢測期間，全市新冠病毒疫苗接種工作暫停。

疫情防控人人有責，希望廣大市民朋友積極參與配合全員核酸檢測，織密築牢疫情防護網，確保全市疫情防控工作持續安全穩定。

此外，黑龍江省齊齊哈爾市疫情指揮部1月21日發佈關於開展全市全員核酸檢測的通告，詳情如下：

1月26日，龍沙區、建華區、鐵鋒區開展全員核酸檢測。

1月27日，富拉爾基區、梅里斯區、昂昂溪區、碾子山區開展全員核酸檢測。

1月28日，泰來縣、龍江縣、甘南縣、富裕縣、訥河市、依安縣、克山縣、克東縣、拜泉縣開展全員核酸檢測。