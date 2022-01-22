湖人在今天比賽以116：105擊敗魔術，戰績重回5成，但近10場成績只有5勝5敗，狀況仍起伏不定，韋斯布魯克(Russell Westbrook)表現受到眾人議論，上一場教練甚至在末節關鍵時刻將他換下，而近期韋斯布魯克雷霆前隊友莫洛(Anthony Morrow)則談到了相關話題。

Anthony Morrow puts pressure on LeBron James to fix Russell Westbrook



“Bron has to somehow figure out how to make Russ a Dwyane Wade from the Miami days." https://t.co/64JPdkXpZG — Lakers Daily (@LakersDailyCom) January 21, 2022

莫洛在電視台受訪提及韋斯布魯克在湖人的狀況，他說：「詹姆斯(LeBron James)必須想辦法讓他成為熱火時期的韋德(Dwyane Wade)，他得把他放在那個位置上，我不知道會如何運作，但這是唯一的方法，因為我知道韋斯布魯克是怎樣的球員，我知道他的能力。」

莫洛繼續說：「韋斯布魯克是一個殺手，他雖然走得很辛苦，但他不會停下來，他現在並沒有打出自己的風格，湖人現在建隊架構很不同，這影響到了每一個人。而詹姆斯還是那個他，其他人得接受各自角色，改變他們的比賽風格，但韋斯布魯克無法改變，尤其在他生涯這個階段。」

"They still got some time to figure it out and get it done"



Russell Westbrook’s former teammate, @MrAnthonyMorrow, tells @talkhoops and @ROSGO21 why he isn’t giving up on Russell fitting in with the Lakers #LakeShow pic.twitter.com/GpiTnRc3BA — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) January 21, 2022

莫洛2014-2017年和韋斯布魯克在雷霆當過隊友，身高196公分體重95公斤，是2008年落選秀，不過之後受到勇士青睞加入聯盟，接著陸續轉往籃網、老鷹、獨行俠、鵜鶘、雷霆、公牛等隊，生涯例行賽平均9.4分2.2籃板，投籃命中率44.7%、外線41.7%，目前已不在NBA場上打球了。