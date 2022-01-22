「經國七海文化園區」今開幕，左起為蔣經國國際學術交流基金會執行長朱雲漢院士、前台北市長郝龍斌、台北市長柯文哲、總統蔡英文、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、前總統馬英九、前副總統連戰、蔣經國長孫蔣友松。（圖/王銘義攝）

促轉會要經國園區改名 蔣萬安：經國先生貢獻不容抹滅

經國七海文化園區、蔣經國總統圖書館今(22日)正式開幕，總統蔡英文、前總統馬英九等人皆到場參與。面對蔣家歷史定位問題，過去立委蔣萬安的態度低調，而他今出席典禮被媒體問及「這算是你直球對決？」他回應，「我就是受邀參加今天開幕典禮」。

蔣萬安表示，我想大家都來參與，表示一直以來經國先生都是台灣民眾非常感念的一位總統，過去不管是他一生勤政愛民、清廉，對於台灣經濟發展和政治民主化也是重要推手，貢獻不容抹滅，當然在當時也經歷斷交，在國際趨勢風雨飄緲時候守住台灣，是穩住台灣重要的舵手，這些大家都感念在心。

蔣萬安表示，當然蔣經國也經歷了與美國斷交，國際趨勢風雨飄渺的時候，守住台灣，也穩住台灣重要的舵手。這些其實大家都感念在心。

開幕式上，被視為台北市長柯文哲的接班人台北市副市長黃珊珊也到場，媒體詢問，是否是直球對決的第一站？蔣萬安說，他今天受邀參加開幕式，2006年北市府就指定這裡為市定古蹟，經過多年籌劃，今天終於完成，感到非常高興。

媒體追問，是否和黃珊珊有所交流，蔣萬安說，他們在很多場合都會碰到、打招呼。今天來參加開幕典禮，很高興文化園區落成，中華民國第一個總統圖書館成立，大家都感到非常高興。

蔣萬安被外界視為蔣家第三代，根據《中國時報》2017年報導指出，蔣萬安表示「蔣家對我來講，就是血緣的關係」，在談到蔣經國時，蔣萬安則慣用「經國先生」而不是「爺爺」，他說，以前就是稱「經國先生」，習慣了，即使在2005年隨父親改姓為「蔣」，也沒有改口。

蔣萬安也曾表示，自己直到高二時，父親蔣孝嚴才對他證實他與蔣家的血緣關係。蔣萬安說，小學二年級時，有同學跑過來告訴他「我媽媽說你其實應該姓蔣」，當時他懵懵懂懂，以為同學是在開玩笑。小學三年級，蔣經國過世時，他在走廊上與同學玩耍，還有老師對他說，「你爺爺過世了，還跑出來玩？」令他印象深刻。