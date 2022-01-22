新台幣利率太低，新台幣傳統保單占率亦創史上新低。據壽險公會統計，2021年前11月新台幣傳統保單新契約保費1388億元，若扣除只能以新台幣計價的意外險與醫療險，則傳統壽險與傳統年金僅有944億元，占當期新契約保費9.89％，估計全年亦只有千億元左右，占率10％上下，創壽險業近60年來的新低比率。

即便加上新台幣計價的投資型保單新契約保費2641億元，整體新台幣保單占率亦僅有42％，同樣是歷史新低比率，等於台灣保戶已有58％的保障或保險理財行為，是採用外幣計價。

造成外幣保單占比升高、新台幣保單占比創史上新低的原因有三，一是新台幣利率過低，保單強制分行的指標利率，即三公股行庫二年定儲利率降到0.81％的史上最低利率，已長達22個月，保單責任準備金利率亦是美元高於新台幣，即同樣保額，美元保單保費會比新台幣便宜，躉繳新台幣短年期儲蓄險責準利率更降到零，壽險業者很難推出具吸引力的新台幣傳統型保單。

二是美元投資報酬率也較高，美元利變保單目前宣告利率在2.6~3.3％，但新台幣利變保單宣告利率多數跌破2％，若保戶想要更高的增值回饋金，美元保單會比新台幣保單有機會。

三是新台幣兌美元匯率近二年屢創新高，用新台幣兌換美元後，投保美元保單，可享較高保單利率與宣告利率外，未來保單期滿，新台幣兌美元若貶回30元以上，用美元換回新台幣，則保戶還有機會賺到匯差。

但台灣畢竟不是國際金融城市，國人在台灣生活依舊是用新台幣，除非出國旅行、留學或移民，否則外幣保單終究會兌回新台幣使用，若要使用使新台幣仍是強勢，民眾可能就要承擔匯兌損失。