亞旭電腦位於桃園市大園區遠雄自由貿易港區的大園廠驚傳有二名移工確診，雖隨即緊急匡列同工廠上班的1005名員工，但疫情仍持續擴散，染疫人數已擴及70例，亞旭電腦防疫委員會21日晚間也緊急動員，並在官網發布擴大清消、人員分流、自主健康管理及配合政府防疫等四項措施，期望將疫情的影響降到最低。

亞旭電腦在官網上明確表示，有鑑於桃園地區疫情升溫，為確保同仁健康與排除疫情潛在風險，即日起將採取擴大清消、人員分流、自主健康管理及配合政府防疫，強化公司防疫作為等四項措施。

在擴大清消部分，除了桃園市大園區遠雄自由貿易港區的大園廠外，其他所有廠區包括亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區都會於1月22日（周六）、1月23日（周日）進行全面性清潔及消毒，以確保工作區域安全。

另自1月24日起，亞旭電腦將比照三級防疫規範，實施人員分流、分班，並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

也呼籲亞旭同仁務請維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒。非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具，務須以嚴謹態度做好各項防疫措施，若有防疫相關問題可通報或諮詢公司醫務室，期有效防杜疫情傳播，保障員工健康。

亞旭電腦強調，目前桃園廠區已全面清消，所有人員也均已完成PCR檢測。未來亞旭仍會積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在同仁活動場域加強清潔消毒。亞旭防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整。