立陶宛深色蘭姆酒遭中國拒收，台酒全數購入，今天拆櫃進倉，並宣布，首批最快2月1日（初一）開賣，數量6000瓶，每瓶新台幣600元，除酒廠展售中心、菸酒專賣店，全家也將採預購方式販售。

台灣菸酒公司今天上午於桃園酒廠貨櫃碼頭舉行「購入立陶宛蘭姆酒拆櫃記者會」，2萬400瓶蘭姆酒裝載在40呎貨櫃中，18日晚間抵台，近日完成通關程序，轉送台酒保稅倉庫，今天由台酒董事長丁彥哲到場拆櫃，並宣布上市時程。

立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）生產的這批2萬400瓶深色蘭姆酒成品酒原訂銷往中國，後因立國與台灣深化關係並互設辦事處，去年12月突遭中方拒收而漂流海上；台酒公司1月3日宣布義氣相挺，全數轉購入台灣，後受塞港影響，於18日深夜運抵基隆港。

丁彥哲接受訪問表示，首批蘭姆酒預計最快大年初一（2月1日）上市，預計先開賣6000瓶，每瓶售價600元，銷售地點除了台灣菸酒公司酒廠展售中心、長期合作的菸酒專賣店外，也和全家便利商店合作，全家採取預購方式。

丁彥哲表示，台灣與立陶宛之間一路從口罩、疫苗捐助等交流，到如今台酒購入遭中國拒收的蘭姆酒，「未來希望能建立更長久的友誼關係，讓雙方更進一步合作」。這段時間台酒與MV公司已相互交換產品資訊，評估有哪些品項適合在雙方市場銷售。

由於這批立陶宛生產的蘭姆酒，是以裸瓶方式運送過來，丁彥哲說，所以特別設計了具紀念價值的外包裝，印上兩國國旗，同時，酒瓶後方的商品資訊標貼，也由簡體中文版改為符合台灣標示相關法令的正體字版。

丁彥哲表示，從1月初宣布購入立陶宛蘭姆酒以來，已經接到很多民眾詢問，此外還有總統府、外交部及其他中央部會等，民間單位如圓山飯店等也都有洽詢，反應熱烈。

事實上，因立台關係友好遭中國抵制的不只這批蘭姆酒。立陶宛歷史最悠久啤酒廠「沃福斯」（Volfas Engelman）執行長霍巴巧斯卡斯（Marius Horbačauskas）日前接受中央社記者採訪時透露，去年10月接獲中方合作夥伴通知，至年底的訂單全部取消，雖未有商品卡在運途，但與中方尚有款項待結清。（編輯：郭無患）1110122

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