前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被宜監女職員指控，在辦公室以民俗療法替她按摩為由對她性侵，林還誆稱「胸部、腹部有硬塊，不治療恐變癌症」，並要她不得張揚。一審判林無罪，高等法院去年逆轉改判林男8年徒刑，案經上訴，遭最高法院駁回，林男被判刑8年定讞，須入監服刑。

林祺源被控2015年7月24日、25日、30日，謊稱用民俗療法治療身體痠痛，在辦公室要女職員脫衣平躺或趴著，趁機猥褻、性侵，林辯稱，只是以民俗療法替對方按摩活絡經脈，沒有性侵，若有此事，對方不可能不呼救。

宜蘭地院一審認為，告訴人申訴及偵訊時供稱的時間、地點迴異，認為指控有瑕疵，判林無罪。

但高院審理後認為，告訴人在檢方、地院證詞無明顯不同，且林無醫療或經絡理療等證照，卻欲以推拿緩解告訴人身體不適，均無必要，具有犯罪動機。加上告訴人同事證稱，告訴人有哭泣尖叫及頭撞桌子等情事，認定她患創傷後壓力症候群，改判林男徒刑8年。民事部分，高院判決林應賠償告訴人及她丈夫共120萬元。

案經上訴，最高法院日前駁回，林男遭判刑8年確定，須入監服刑。另案發後林遭監察院彈劾，公懲會判決將他撤職、停止任用1年。