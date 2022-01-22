王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

「優質偶像」王力宏原想低調結束8年婚，卻慘被老婆李靚蕾踢爆婚內荒唐作為，演變成了「蕾宏大戰」，先前還因王力宏回家看孩子卻帶著3名男性試圖硬闖家門，而讓李靚蕾忍無可忍再發文出重錘，風波至今未消停，反觀另一個天王家庭，周杰倫與昆凌宣布懷上第三胎，無論再忙，一家人始終守在一起，看起來安穩幸福，昆凌與李靚蕾同為天王嫂，為何際遇會差這麼多？引發眾網友討論。

關於昆凌與李靚蕾同嫁歌壇天王卻不同命，擁有超過463萬粉絲數的娛樂博主「娛聞蜀黍」po文，表示看著李靚蕾5年生3胎，昆凌7年生3寶，「同樣是嫁給天王，一個雞飛狗跳，一個幸福安穩」，李靚蕾接連不斷懷孕生子，卻在離婚時，被曾經摯愛之人公開那個她不願再提的日本名字；而昆凌婚後這7年，人生可說美滿幸福，「娛聞蜀黍」認為兩人最關鍵的差異，是在於她們婚後「昆凌沒有完全停止自己的工作，有繼續時尚代言和美甲事業」，但李靚蕾卻是全職媽媽。

微博博主「娛聞蜀黍」發文。(翻攝自娛聞蜀黍微博)

「娛聞蜀黍」認為，周杰倫是公認演藝事業非常成功，「雖說周董並不需要昆凌掙的幾個錢，但對於女人而言，有事業和沒事業還是有很大的差別」，而這一點在兩位天王嫂上，呈現了截然不同的結果，得到驗證，但網友們卻不這麼覺得，許多人認為李靚蕾是哥大高材生，本有著大好前程，是為了愛情與家庭而放棄事業，「5年生3胎哪裡還有時間搞事業」，且李靚蕾婚後實際上有沒有經營著什麼事業，眾人也不清楚，但覺得不能光看表面，而她婚後是否有幸福的時光，也只有她自己知道。

也有網友指出，問題出在男方身上，周杰倫是很願意掏錢支持、投資昆凌的各種事業，反觀王力宏離婚後，連妻小住著的房子都說是限時「借出」的，這種態度造成了兩位天王嫂成反差的結局，狠酸：「男人的錯就該男人擔，不該拖女人下水」，也有人覺得該博主的發文是用貶低王力宏來拉抬周杰倫，畢竟婚姻算是家內事，除了當事人，似乎旁人都不該將話說得太滿太死。