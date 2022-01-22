本土疫情延燒，桃園、高雄連環爆。台北市副市長黃珊珊今證實，北市本土確診個案再添一人，是一名生活單純的家庭主婦，染疫原因是她被從高雄返家的孩子傳染，昨採檢陽性、Ct值只有10，極具傳染力。
據了解，個案的小孩於15日回來台北，媽媽於18日出現症狀、21日採檢確診，中間已隔了兩天的時間，北市衛生局正擴大疫調，「只要她接觸到的，就全部採檢、居家隔離」。
衛生局表示，個案的管理權還在查，有待指揮中心統一宣布說明，個案尚未有案號。
本土疫情延燒，桃園、高雄連環爆。台北市副市長黃珊珊今證實，北市本土確診個案再添一人，是一名生活單純的家庭主婦，染疫原因是她被從高雄返家的孩子傳染，昨採檢陽性、Ct值只有10，極具傳染力。
據了解，個案的小孩於15日回來台北，媽媽於18日出現症狀、21日採檢確診，中間已隔了兩天的時間，北市衛生局正擴大疫調，「只要她接觸到的，就全部採檢、居家隔離」。
衛生局表示，個案的管理權還在查，有待指揮中心統一宣布說明，個案尚未有案號。
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