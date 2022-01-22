近期全球金融市場波動大，總經情勢與債市投資備感焦慮，根據投信業者「亞洲固定收益調查」發現，經濟基本面對固定收益投資影響深遠，更左右機構投資人決策的重要因素，看好亞洲長期經濟成長強勁，且亞洲政府債、企業債提供較成熟市場更具吸引力的收益率，仍受到資金青睞。

根據世界銀行預估，2021年全球經濟成長率將達5.6％，創近80年以來新高。根據國際研究機構資料，2021年全球各地區經濟紛紛從2020年疫情低谷中復甦，GDP增長普遍處於高檔，包括亞洲、美國、歐元區、拉丁美洲等地區都可望達到5％以上。進入2022年之後，甚至到2023年，預料大多數地區經濟增速將開始放緩，但亞洲地區高成長動能卻可維持。

瀚亞投資表示，各國經濟成長步伐並不一致，目前看來成熟市場相較於新興市場更有機會重振疫情前態勢，反觀新興國家疫情後復甦時期較長，但仍有機會後來居上。如大陸近期公布的經濟數據，雖比原先預期的疲軟，其金融市場仍值得關注，因為有別於其他經濟體轉為緊縮，人行仍有大量鬆綁貨幣政策，及提供財政刺激措施的空間優勢。

再看印度也是不容小覷的新興經濟體，因疫苗接種率提高、經濟陸續解封，單日新增確診人數下降等利多加持，展現強勁的經濟復甦動能。

相較於美國飽受通膨壓力影響，現階段亞洲地區國家的通膨前景樂觀，暫時不需要擔心升息帶來的壓力，同時亞洲政府釋出的經濟振興政策，預計還需要一段時間才會逐漸收回，且從全球角度來看，亞洲地區仍然屬於高速成長的地區，從傳統銀行貸款轉向資本市場融資的趨勢仍然繼續，有助債券價格表現。

瀚亞投資認為，雖然近期亞洲高收益市場表現欠佳，主要因大陸房地產業持續面臨違約風險而受挫，但亞洲投資級債券市場需求仍然穩健。因此須審慎地挑選投資標的，並把握市場的超額報酬機會，續看好亞洲債券市場，可望滿足追求收益的需求。