美股財報季起跑，各企業陸續公布去年第四季財報，根據Factset預測獲利成長率，整體S&P500企業可望有21.8％的增長，且經濟基本面有撐，加上企業盈餘能力佳，短線美股逢回提供中長線投資買點，有利透過美股基金分批布局，把握投資契機。

投信法人表示，儘管Omicron確診數再度增加，且近期聯準會（Fed）鷹派言論，加劇股市波動，但就產業表現來看，預估獲利增長較強勁的前五大產業分別有工業106.6％、原物料60.6％、健康照護18.1％、資訊科技14.5％及不動產12.3％，提供進場布局指引。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，Fed在月初公布會議紀要，內容顯示將加快升息步伐，並考慮在升息後縮減資產負債表，鷹派言論引發市場關注，也令短線美股遭遇不小賣壓。但平心而論，Fed升息是基於基本面好轉，美國消費動能在實體商品需求，及電商暢旺的推升下，商品服務已超越長期增長趨勢。

雖然餐飲、休閒旅遊等服務受到疫情反覆的影響，但也顯示其復甦空間仍大，未來可望提供景氣復甦動能，並進一步帶動相關企業營運表現。整體而言，在美國景氣維持擴張、企業獲利面有撐下，通膨壓力可望在第一季之後逐步下滑，待市場消化短期金融面的雜音後，仍將回到多頭軌道上，後市表現仍可期待。

徐煒庠認為，儘管市場不確定性猶存，但同樣充滿多元投資主題機會，在投資布局方面，建議可採多產業配置，看好的類股包括長線發展潛力佳的科技創新題材，如元宇宙議題的相關產業、電動車、半導體、電子商務，及升息趨勢下可望受惠的金融類股，與日常生活息息相關、穩中求勝的消費類股，皆值得持續關注。